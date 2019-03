Sigtet for racisme: Rigsadvokaten opgiver sag mod Stram Kurs

Seks personer med tilknytning til det islamfjendske parti Stram Kurs er ikke længere sigtet for racisme under en demonstration i sommeren 2018 i Vollsmose.

Der bliver ingen straffesag for seks personer med tilknytning til et islamfjendsk politisk parti, som i juli 2018 blev sigtet for overtrædelse af straffelovens racismeparagraf under en demonstration i Odense-forstaden Vollsmose.

Det har Rigsadvokaten besluttet, fremgår det af en skrivelse til Rasmus Paludan, stifter og formand for partiet Stram Kurs.

De seks personer var sigtet for under en demonstration ved Spar-købmanden i Slåenhaven i Vollsmose at have uddelt løbesedler til tilfældigt forbipasserende med en tekst, som Fyns Politi i første omgang antog for at være racistisk. Politiet og senere Anklagemyndigheden betragtede det som en overtrædelse af straffelovens paragraf 266b, som er den, der ofte kaldes for racismeparagraffen. Sagen blev siden sendt til Rigsadvokaten.

Ifølge skrivelsen fra Rigsadvokaten lyder begrundelsen for påtaleopgivelsen, at det ikke forventes, at Rasmus Paludan vil blive fundet skyldig i overtrædelse af racismeparagraffen.

For partiformanden overrasker påtaleopgivelsen ikke.

- Vi havde uddelt en præcis enslydende skrivelse ugen før i Aarhus, og eneste forskel var, at vi havde skiftet Gjellerupparken ud med Vollsmose. Østjyllands Politi havde ikke fundet anledning til at sigte os, sådan som Fyns Politi til gengæld gjorde det, siger han.