Sigtet for hærværk: Skød raketter efter rådhusuret

Endnu en gang er uret på Odense Rådhus blevet brugt som skydeskive med fyrværkeri. Hidtil har den kedelige tendens fundet sted i forbindelse med nytåret, men denne gang var en flok unge mænd et døgn tidligere ude. Natten til mandag den 31. december blev en 24-årig mand sigtet for forsøg på hærværk, fordi han skød til måls efter uret med fyrværkeri.

- Vi fik en anmeldelse om, at fire unge mænd skød efter rådhuset med raketter, og vi var hurtigt til stede, siger Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Betjentene kunne med sikkerhed sige, at den 24-årige havde skudt efter uret, mens de tre øvrige unge mænd er registreret som antrufne på stedet.

- Umiddelbart er der ikke sket skade på uret. Men når man skyder fyrværkeri mod bygninger og i dette tilfælde rådhusuret, så er det et forsøg på hærværk, siger vagtchefen.

For to år siden blev der smadret fire ruder ind til festsalen, hvor en forsatsrude forhindrede raketterne i at trænge helt ind. En anden raket eller bombe havde knust glasset på rådhusuret, hvor også viserne var blevet beskadiget.

Året før var den også gal, og derfor besluttede politiet ved indgangen til 2018, at holde et ekstra øje på Rådhuset.