Signe Juel Tange hjælper syge børn på Odense Universitetshospital til mere trivsel via Børneulykkesfondens initiativ, Legeheltene. Hun er selv Legehelt på OUH. Mandag drager hun sammen med flere andre OUH-ansatte til Marokko for at bestige bjerge og rejse penge til netop Legeheltene. Foto: Frederik Nordhagen

Signe Juel Tange er sammen med syv andre odenseanere med på en tur til Atlasbjergene, hvor to toppe skal betvinges for at skaffe penge til Børneulykkesfonden.

Det lyder udfordrende: Mount Toubkal på 4167 meter og Mount Ouanoukrim på 4089 meter. De to højeste tinder i Atlasbjergene. Disse to bjerge står på menuen, når en gruppe på 24 danskere i næste uge begiver sig til Marokko. Blandt disse er otte med tilknytning til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Sammen skal de bestige Nordafrikas højeste bjerge for at skaffe penge til et godt formål: Børneulykkesfondens initiativ Legeheltene. Blandt deltagerne er odenseanske Signe Juel Tange, som netop er Legehelt på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital. Hun arbejder for at skabe mere leg og bevægelse blandt de omkring 60.000 børn under 14 år, der hvert år indlægges på danske hospitaler. Hvis de to godt fire kilometer høje og stejle marokkanske tinder lyder udfordrende, ja endda skræmmende, så er Signe Juel Tange klædt godt på. Hun har nemlig allerede besteget Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, i Tanzania, som rager næsten seks kilometer op. - Det er det bedste, og det er det værste, jeg nogensinde har oplevet, siger Signe Juel Tange om turen op på toppen af Afrika, som foregik i september sidste år. Det værste, fordi man tog den hurtigste rute op, og den sidste del af turen foregik i mørke i 20 graders frost. Grunden til nattevandringen var, at man skulle nå op for at se solopgangen fra toppen, og det var til gengæld, fortæller Signe Juel Tange rørt, en helt unik og vanvittig smuk oplevelse. Og så var det også en fantastisk oplevelse, fordi sammenholdet mellem de 32 deltagere var stærkt, og det gav masser af venskaber.

Climb for Charity



Pengene til de gode formål bliver blandt andet skaffet, ved at man kan gå ind på Climb for Charity er et velgørenhedsinitiativ, som kombinerer træning, eventyrlyst og fællesskab med at gøre en forskel. Flere gange årligt bestiger en række deltagere nogle af klodens høje tinder for at indsamle midler til Børneulykkesfonden og initiativet Legeheltene.Climb for Charity har eksisteret siden 2015. Siden da har deltagerne sat kurs mod toppen af Mont Blanc, Kilimanjaro og Atlasbjergene. I 2019 udvides initiativet også med Mount Elbrus i Rusland og Mount Kinabalu på Borneo.Pengene til de gode formål bliver blandt andet skaffet, ved at man kan gå ind på Climb for Charitys hjemmeside og melder sig som højdemetersponsor. Man kan f.eks. blive personlig sponsor for Signe Juel Tange.

Legeheltene spiller lidt på det med at være superhelt. For Signe Juel Tange betyder det meget at kunne give syge børn et afbræk, hvor de ikke tænker på sygdommen. Foto: Frederik Nordhagen

Velgørenhed Nøjagtig ligesom turen op ad de to marokkanske tinder, var bestigningen af Kilimanjaro en del af "Climb for Charity". Det er et velgørenhedsinitiativ, som kombinerer træning, eventyrlyst og fællesskab med at gøre en forskel. Flere gange årligt bestiger en række deltagere nogle af klodens høje tinder for at indsamle midler til Børneulykkesfonden og Legeheltene. Både almindelige mennesker og kendisser er med på disse ture, og Signe Juel Tange understreger, at hun selv betaler turen af egen lomme. Til gengæld skal man så skaffe sponsorer og gennem andre initiativer forsøge at rejse penge, der altså går til Legeheltene. Op til bjergbestigningerne gennemgår deltagerne et træningsprogram. - Det er blandt andet trappeløb og lange gåture med oppakning, fortæller Signe Juel Tange, der som ansat på OUH har masser af trapper at træne på. Hun er nemlig tilknyttet H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, og hun har været med lige fra begyndelsen af Legeheltenes historie i 2016, hvor hun som led i sin ergoterapeut-uddannelse var i praktik som Legehelt.

Halvtids Legehelt I dag arbejder Signe Juel Tange deltid som Legehelt og deltid på Fyns Børste- & Kostefabrik i Hjallese. Som Legehelt er det hendes mål gennem aktiv leg at få de syge børn ud af sengene. - De får det jo meget bedre, når de glemmer, at de er syge, siger Signe Juel Tange, der tit kan blive rørt over, hvor meget den aktive leg betyder for børnene. Flere andre ansatte på H.C. Andersens Børne - og Ungehospital er med på turen til Atlasbjergene, og selvfølgelig har det givet panderynker hos deltagerne, at turen foregår i Marokko, hvor en dansk og en norsk kvinde i december blev terrordræbt netop i Atlasbjergene. Signe Juel Tange og de andre deltagere forholder sig til Udenrigsministeriets rejsevejledninger og til det faktum, at netop terrordrabene har fået de marokkanske myndigheder til at skærpe sikkerheden. Og så er det, fortæller Signe Juel Tange, yderst erfarne guider fra Climb for Charity, der styrer rejsen til Marokko, så de har absolut intet at bekymre sig over.