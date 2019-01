Signe Molde i front: P3 Guld rykker til Odense

Når P3 Guld afholdes til januar, er det første gang, prisfesten afholdes uden for København. Dok5000 i Odense er valgt som rammen for prisfesten, hvor fynske MØ tidligere er løbet med hovedprisen.

- Tydelig opbakning til dansk musik er afgørende vigtigt i en globaliseret tid, hvor internationale kunstnere hurtigt risikerer at løbe med opmærksomheden. "P3 Guld" er én af årets vigtigste markeringer af dansk musik, og med beslutningen om at sende showet på DR's hovedkanal DR1 tager vi den ambition endnu mere på os, siger DR's radiochef Gustav Lützhøft.

DR-prisfesten "P3 Guld" har gennem årene spottet, hyldet og hjulpet med at bane vejen for talentfulde kunstnere i dansk musikliv. Siden 2001 har "P3 Guld" været karrierekatalysator for musikere som Karl William, MØ, Marie Key og When Saints Go Machine.

Når DR-prisfesten "P3 Guld" afholdes lørdag 26. januar, bliver det første gang, at showet afholdes uden for København. Valget er faldet på Dok5000 i Odense, hvilket betyder, at de to største musik-prisfester i Danmark (den anden er Gaffa Awards) - foregår i Odense.

Borgmester glæder sig

I ugerne op til "P3 Guld" annonceres de nominerede til priserne "P3 Prisen" og "P3 Talentet" løbende i P3's daglige musikprogram "Musikchefen", der sendes klokken 12-14 mandag til torsdag. Her sætter vært og musikansvarlig på P3, Mathias Buch Jensen, ord, stemmer og lyd på de musiknavne, som seere og lyttere kommer til at møde til "P3 Guld".

Udover "P3 Prisen" og "P3 Talentet" uddeles også "P3 Lytterhittet". Her er det vanen tro P3's lyttere, der bestemmer vinderen gennem en afstemning, som sættes i gang to uger før "P3 Guld". Her koges otte sange først ned til fire nominerede, som lytterne kan stemme på, indtil vinderen findes under "P3 Guld"-showet.

I ugen op til "P3 Guld" drager flere af P3's musikprogrammer til værtsbyen Odense for at sende live foran et publikum med musik fra aktuelle "P3 Guld"-navne. At arrangementet betyder meget for Odense, bekræfter borgmester Peter Rahbæk Juel:

- Vi sætter en ære i at være med til at støtte op om de talenter, der kommer til at præge dansk musik. Derfor glæder vi os til at byde "P3 Guld" velkommen til Odense. Byen kommer til at summe af musikalsk aktivitet i ugen omkring "P3 Guld", siger Peter Rahbæk Juel.

Billetter til showet kan købes via drbillet.dk fra 7. januar.