Sidste fynske 9. april-veteran: Ole Bjørnsen er død

Det kunne have været ham, der havde mistet livet tidligt om morgenen den 9. april 1940, da Nazityskland gik til angreb på Danmark gennem Sønderjylland. For han var med i forreste linje som en del af den fynske bataljon, der uden at have haft mulighed for at forberede deres forsvar, kortvarigt skulle tage kampen op med den store tyske krigsmaskine.

Seks af Ole Bjørnsens soldaterkammerater mistede livet i kampene, og dermed blev de fynske tab de største på en dag, hvor Tyskland med et lynangreb ville sikre sig kontrollen over Danmark og Norge. For Ole Bjørnsen var heldet med ham og hans gruppe. Bortset fra en tysk flyvemaskine, der beskød deres stilling, så valgte tyskerne at køre en anden vej op gennem landet i kapløbet om at komme til den strategisk vigtige lufthavn i Aalborg.

Så han overlevede 9. april. Og endte med at overleve dem alle. Onsdag døde han i Odense i en alder af 99. Det oplyser hans familie til Fyens Stiftstidende . Og med Ole Bjørnsens død er det et historisk fynsk kapitel i danmarkshistorien, der nu lukker sig.