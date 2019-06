Serviceniveauet for ældre og børn er under pres: Odense kan ikke klare problemerne selv

Odense mangler mellem 500 og 600 mio. kroner om året, hvis man vil opretholde det nuværende velfærdsniveau for børn og ældre. Men Odense står ikke alene med problemerne, og der er behov for hjælp fra Folketinget, slår eksperterne fast.

Odense kan se frem til 47 procent flere ældre over 80 år i 2030. Det er i den alder, hvor ældre for alvor begynder at have skavanker og har brug for hjælp. Set med velfærdssamfundets briller er de udfordringer, som følger med den udvikling - ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel (S) - "monstrøse".

- Hvis ikke nogen gør noget drastisk ret hurtigt, vil det velfærdssamfund, der møjsommeligt er bygget op igennem generationer, se markant anderledes ud og på nogle områder være helt uigenkendelig, sagde han således, da festsalen på Odense Rådhus lagde lokale til Task Force Velfærd og fremlæggelsen af de seks største problemer, kommunen står over for lige nu.

Nu har nogle af landets førende eksperter på området set på, hvad der venter i de næste 10 år, og en ting står fast: Problemer er så store, at Odense ikke kan løse dem alene. Det slog Nina Groes, den ene halvdel af formandskabet, fast:

- Der er ganske vist nogle forhold, som særligt gør sig gældende i Odense, men samtidig står det lysende klart, at den demografiske udfordring (befolkningsudviklingen med markant flere ældre og børn, red.) er noget, alle kommuner i hele landet står over for. Derfor er der også behov for, at man på nationalt plan tilpasser rammerne, så alle kommuner får mulighed for at sikre velfærden fremadrettet. Vi tror på debatten og på, at vi skal turde foretage reelle prioriteringer. Kortsigtede lappeløsninger som særligt øremærkede velfærdspuljer er ikke vejen frem, men kan ligefrem medvirke til opskruede forventninger til serviceniveauet, som ikke står mål med den finansiering, som hører med, sagde hun.

Efter fremlæggelsen af rapporten kunne en række interesseorganisationer, politikere og borgere stille spørgsmål. Det benyttede ældrerådmand Jane Jegind (V) sig af, og hun spurgte til, om eksperterne havde taget højde for udviklingen inden for velfærdsteknologi og praktiske robotter. Men her slog den anden halvdel af formandskabet, professor Jørgen Søndergaard, fast, at man ikke skal forvente, at ny velfærdsteknologi automatiske løser problemerne:

- Man kan sagtens forestille sig, at der kommer nogle tiltag, som betyder, at vi kan hjælpe ældre mennesker meget bedre end i dag. Men der er ingen sikkerhed for, at det bliver billigere. Bare se på, hvad der er sket på hospitalsområdet, hvor budgetterne er presset af, at der kommer fantastisk ny medicin, som koster kassen, sagde han.