Seriehærværk på 12 biler

Torsdag morgen kom flere personer med adresse på Provstehøjen i det vestlige Odense ud til en ubehagelig overraskelse - en punkteret bil.

Hele 12 biler på Provstehøjen havde fået punkteret et eller flere dæk med en spids genstand i det, som Fyns Politi betegner som groft hærværk og "seriehærværk".

I det hele taget har den seneste uge været hård ved flere bilister rundt om i Odense, hvor der er sket hærværk på biler.

Lørdag formiddag så et vidne en 55-60-årig danskudseende mand løbe forbi flere ulovligt parkerede biler på Tolderlundsvej og ridse tre af dem med en spids genstand.

Hen over weekenden fik en blå Hyundai på Henriettevej i centrum også ridset venstre side og knækket en hjulkapsel i samme side.

Tirsdag gik det ud over en koksgrå Mercedes på Nyborgvej i Odenses sydøstlige del. Også denne bil var blevet ridset - både hen over bagklappen og på højre for- og bagdør. Derudover var venstre passagerrude blevet knust med en sten, som lå inde i bilen, da ejeren kom til stedet.