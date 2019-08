Seniorer i rødt holder filmfestivalen i gang

- Det var en god veninde, der sidste år sagde til mig, at det lige var mig at være frivillig på OFF, fortæller Grethe Bjørn. Og det viste sig, at veninden havde ret. Grethe Bjørn havde en god oplevelse og er derfor vendt tilbage til OFF i år.

Grethe Bjørn er for andet år i træk frivillig på festivalen, hvilket hendes karakteristiske røde T-shirt også afslører. Det er ikke fordi, hun mangler noget at rive i hjemme i Kerteminde. Den relativt nytilkomne status som pensionist giver blandt andet plads og tid til at være involveret i den brugerdrevne Kerteminde Kino, ligesom Johannes Larsen Museet og kulturhuset Anexet ved Lundsgaard Gods nyder godt af hendes frivillige arbejdskraft.

Når tusindevis af mennesker dagligt under OFF19 skal ind og ud ad biografer til gratis forestillinger, så kræver det en vis logistik. Omkring 150 frivillige er med til at tjekke publikums gratis billetter og tusinde andre ting under festivalen. De fungerer f.eks. som biografvagter, stoleflyttere eller værter for festivalens mange internationale gæster. Der er ikke de helt store krav til de frivillige. De skal bare være over 18 år og kunne både tale og forstå engelsk. Festivalen har for længst rekrutteret det nødvendige antal frivillige til i år, så skulle man have fået blod på tanden, kan man kun komme på venteliste. Men der kommer jo også en OFF20.

- Fællesskabet omkring film samler alle aldre. Og det er fantastisk, at man har kunnet samle alt det her i Odense, lyder det fra Grethe Bjørn, der skal nå de sidste mundfulde biksemad, inden hun skal være på plads ved indgangen til Café Biografens sal to.

- Det er fantastisk, at man blot behøver at køre fra Kerteminde til Odense for at se nye vinkler på verden omkring én, siger Grethe Bjørn.

Netop blikket ud mod verden er for Grethe Bjørn en væsentlig del af glæde ved at være på OFF og se de mange film fra forskellige steder i verden.

Det gode ved at være biovagt er, at man også får lejlighed til at se filmene. Grethe Bjørn har i sit arbejdsliv været friskolelærer og skolekonsulent. Og så arbejdede hun i et par år sammen med ægtemanden Jens Bjørn (Årets Fynbo i 1992) i Kosovo. De hjalp til med at få området på benene igen efter krigen med Serbien.

Kulturforbrugere

De mere end 100 frivillige, som er livsnødvendige for at få en festival som OFF til at fungere, findes i alle former, farver og aldre. Der er både helt unge filmnørder og lidt ældre arbejdende folk, der tager ferie for at være del af festivalen. Men seniorerne fylder en del.

Den tidligere it-mand Laurids Petersen har garneret den røde frivilligheds-T-shirt med en matchende sommerhat. Han kommer lige fra Tønder Festival, så kulturforbruget er i denne tid markant hos efterlønneren, der har taget en fuld arbejdsuge på OFF med fem vagter á syv timer.

Han er klar til at svare på alskens spørgsmål fra festival-gæsterne og at sørge for, at folk kommer ind i de rigtige køer til de rigtige sale.

Ved indgangen til Magasinet sidder endnu en moden herre med sommerhat, dog i en mere diskret udgave end Laurids Petersens. Under hatten finder vi den tidligere gymnasielærer fra Odense Katedralskole, Carl Flemming Schultz, som har været frivillig i så mange år, at han knap har tal på det. Han har tegnet sig for 15 timers frivilligt arbejde i løbet af festival-ugen i år, sådan at der også bliver tid til at nyde OFF som rigtig gæst.

Og hvad enten de hedder Grethe, Laurids, Carl Flemming eller noget fjerde, er de glade seniorer med til sprede godt humør på en festival, hvor ledelsen har en meget klar holdning til de frivillige: Der ville ikke være en festival uden vore fantastiske frivillige, lyder det helt nøgternt i OFF 19's program.