Seniorbofællesskab med 22 år på bagen: Et givende fællesskab med plads til alle

Et af Danmarks ældste seniorbofællesskaber er det eftertragtede bofællesskab Glasværket, der er en oase midt i Odense. Her er optagelsesproceduren meget grundig og ventelisten lang, for når man først har fået en bolig i bofællesskabet, så bliver man resten af livet.

Også selve fællesskabet har fundet en fast form. I Glasværket har man fundet en balance, hvor fællesskabet kan holdes i live, samtidig med at alle kan være sig selv, når de vil, fortæller Karen Dons og Karen Margrethe Carlsen. De to viser avisen rundt en sommerdag, hvor mange døre ud til haven står åbne, hvor kattene lusker dovne rundt blandt havens blomstrende krydderurter, og alt ånder fred og idyl.

Optagelsesproceduren fungerer sædvanligvis efter et helt fast mønster med informationsmøder to gange om året.

Hun er en af de udadvendte kræfter i seniorbofællesskabet og tager blandt andet imod opkald fra potentielt nye bofæller. Og dem er der så mange af, at bofællesskabet for nylig har måtte aflyse et ellers planlagt åbent informationsmøde.

I modsætning til de mange nye seniorbofællesskaber, der etableres i disse år, hvor boformens popularitet er stærkt stigende, er Glasværket en fasttømret størrelse, der for længe siden har haft sine kollektive børnesygdomme, som Karen Dons, der har boet her i ti år, formulerer det.

Midt i området - på Brummers Plads, hvor glasværkets smedjer en gang lå, og hvor der var galleri - bor 27 seniorer i seniorbofællesskabet Glasværket. Her har det ligget i 22 år, og dermed er seniorbofællesskabet, der en afdeling af det almene boligselskab FAB, et af Danmarks ældste.

Midt imellem to store hovedfærdselsårer i Odense, Vestre Stationsvej og Rugårdsvej, ligger et boligområde med sin egen fredelige puls. Her blander nybyggede ejerboliger og ungdomsboliger sig med med renoverede historiske bygninger fra tiden, hvor der blev produceret flasker og glas på Fyens Glasværk, og ind i mellem byggerierne er grønne åndehuller og små haver.

Et seniorbofællesskab er ikke at forveksle med et gammeldags kollektiv. Ved et seniorbofællesskab forstås en gruppe selvstændige boliger/lejligheder, hvortil der hører fælles arealer og lokaler, og hvor det sociale fællesskab styrkes gennem forskellige aktiviteter.Et seniorbofællesskab er en boform, der typisk består af 15 til 20 boliger med en fælles bestyrelse og er beboet af seniorer fra 50 år uden hjemmeboende børn. I et seniorbofællesskab i den almene sektor er det bestyrelsen, der bestemmer, hvem der kan flytte ind. I forbindelse med budget 2018 vedtog Odense Byråd at målrette en tredjedel af budgettet til grundkapitalindskud på godt 15 millioner kroner til seniorboliger, ungdomsboliger og familieboliger i 2019, 2020 og 2021. Desuden støttede man ekstraordinært seniorbofællesskaber med fire millioner kroner i 2018.

Lækre lejligheder i centrum

Karen Margrethe Carlsen blev til sin store overraskelse tilbudt en lejlighed i Glasværket efter kun et halvt år på ventelisten og måtte lige vende skråen i halvandet døgn, inden hun besluttede sig og sagde ja tak. Efter fire et halvt år på Brummers Plads er hun stadig lykkelig for den beslutning.

- I modsætning til mange af de andre her går jeg stadig på arbejde. Derfor ser jeg ikke de andre så meget i hverdagen og må sørge for at holde mig opdateret på fællesmøderne og ved snak med mine naboer. Jeg skal også huske mig selv på at gå ud i haven ind i mellem og snakke med mine naboer. Men jeg elsker fællesspisningerne og mærker også omsorgen og trygheden ved at bo her med andre. Jeg kunne for eksempel ikke drømme om at tage på ferie, uden at mine bofæller ved det. Frem for alt har jeg fået en fed lejlighed midt i byen, og det er jeg så glad for, fortæller hun.

De 25 lejligheder i Glasværket er alle forskellige og indrettet med respekt for de gamle bygninger. Der er fritliggende bjælker i mange af lejlighederne, der er lyse og ofte med loft til kip. Mange af lejlighederne i den gamle smedje har desuden udgang til den fælles have med frugttræer og blomstrende bede. Bygningen, der kaldes Galleriet, er også omgivet af grønne områder, og nogle har deres egne små haver foran indgangen.

- Det sjove er, at vi alle sammen synes, at vi hver især har den bedste lejlighed. Det er yderst sjældent, at nogle flytter eller flytter fra en lejlighed til en anden, smiler Karen Dons.