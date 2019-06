Send ungerne på museum: Odense Bys Museer vil tilbyde sommerskole for børn

Odense: Udbuddet af sommerskoler er stort og nu vil Odense Bys Museer også være med til at tilbyde skolebørn oplevelser og læring i deres skoleferie. Fra 5.-8. august kan børnene tage på sommerskole i Børnenes Baggård, som er et lille, iscenesat historisk bymiljø anno 1890 med lejlighed, baggård og snedkerværksted i forbindelse med museet på Møntergården. Det bedste er, at alt må røres og prøves. Her får børnene brug for alle deres sanser, og gennem leg og aktiviteter kan de leve sig ind i historien og selv opleve, hvordan levevilkårene og mulighederne var for børn i byen for 120 år siden.

Børnene mødes med museets formidler kl. 9.30 og får gammeldags tøj på, og igennem hele dagen frem til kl. 15 skal de udføre en række sjove og spændende opgaver, som børn i byen typisk udførte i 1890'erne.

Børnene skal eksempelvis lave mad på det gamle komfur, hente vand, fodre høns, hugge brænde, arbejde i snedkerværkstedet, vaske tøj med vaskebræt eller andre tidstypiske børneopgaver. Men der bliver også tid til at lege gamle lege, gå på stylter, trille tøndebånd og meget mere.