Natten til lørdag havde Fyns Politi travlt i Overgade midt i Odense.

Omkring klokken kvart over tre blev først en 19-årig mand anholdt, fordi han var meget fuld og optrådte aggressivt og var uafreagerende. Da han ikke ville dæmpe sig, blev han anholdt og sigtet for at bruge meget nedsættende gloser over for politifolkene efter den grove paragraf i straffeloven.

Også en anden 19-årig mand i samme selskab blev anholdt for at ytre sig misbehag over for politiet.

I samme ombæring blev fire andre unge mænd på 18, 18, 19 og 23 år kortvarigt anholdt, fordi de også var optrådte højrystede og var i intern slåskamp med hinanden.