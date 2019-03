Seks indbrud på under et døgn i biler i samme område

En eller flere tyve fortsætter med at knuse ruder for at komme ind i parkerede biler i Odense. Onsdag opdagede otte bilejere i den østlige del af Odense, at deres biler havde været udsat for indbrud eller indbrudsforsøg.

Odense: I sidste uge gik det blandt andet ud over biler, der var parkeret på Heden og ved Rosengårdcentret, og i denne uge har en eller flere tyve set sig varme på biler i det østlige Odense. Onsdag fandt ejerne af seks biler på Anemonevej, Edvard Weies Vænge og Toftehaven deres køretøjer brudt op eller forsøgt åbnet af uvedkommende. Det oplyser Fyns Politi. Indbruddene og indbrudsforsøgene i området, der afgrænses af Ejbygade, Nyborgvej og jernbanesporene til Nyborg, er sket fra tirsdag aften frem til onsdag eftermiddag, fremgår det af anmeldelserne til politiet. På Anemonevej har en eller flere personer knust sideruder i tre biler og forsøgt at fjerne en gummiliste ved en siderude i en fjerde bil. Det er gået ud over en BMW, en Skoda Citigo, en Ford Focus og yderligere en Ford. Politiet har indtil videre kun oplysninger om, at der stjålet lidt kontanter fra BMW'en. På Toftehaven er venstre forreste siderude på en Citroën C1 blevet knust, og inde i bilen har tyven gennemrodet handskerummet, men ikke fundet noget værd at stjæle. På Bregnevej, en sidevej til Anemonevej, havde en tyv mere held med sig, da han ifølge politiets oplysninger fandt en parkeret, ulåst Toyota Hiace varebil. I handskerummet var tyven atter heldig, da han fandt et brændstofkort og koden til kortet.

På Edvard Weies Vænge, cirka en kilometer fra de øvrige bilindbrud, opdagede yderligere to bilejere onsdag morgen, at deres biler havde været udsat for indbrud. Den forreste siderude i førersiden på en Volvo XC40 var blevet knust, men der var ifølge oplysningerne til politiet ikke umiddelbart tegn på, at tyven var kommet ind i bilen eller var lykkedes med stjæle noget fra den. Ind kom tyven dog i en VW Passat, som også var parkeret på Edvard Weies Vænge natten til onsdag. Her var passagerruden i venstre side blevet knust, så tyven kunne række hånden ind og åbne døren. Derefter havde tyven ifølge politiets oplysninger forsøgt at kortslutte bilen, men uden held.