Sejlgarnsrytter vikarierer for kong Christian

Torsdag eftermiddag ankom en ny skulptur af kunstneren Kate Skjerning til Kongens Have, hvor den tager over for statuen af kong Christian 9., indtil han vender tilbage i foråret.

- Hun prøvede at finde et nyt sted til statuen. Vi spurgte Odense Bys Kunstfond, om det kunne lade sig gøre. De var glade for idéen, så de betalte de 30.000 kroner, det kostede at transportere og anlægge skulpturen, siger han.

- Det var ren tilfældighed, at Kate henvendte sig til os, et par dage efter kong Christian var blevet flyttet, fortæller Henrik Kragh, der er kulturkonsulent i Odense Kommunes kultursekretariat.

Odense: Det har set lidt tomt ud i Kongens Have siden november, hvor Aksel Hansens statue af k ong Christian 9. strøg til himmels via en kran. Nu har den tomme sokkel, hvor kongen stod, endelig fået selskab. Det skete torsdag eftermiddag, da anlæggelsen af kunstværket "En Rytter" gik i gang i dække af grå skyer. Da skulpturen stod, som den skulle, var det under en klar aftenhimmel.

Statuen af kong Christian 9. er lavet af Aksel Hansen. Den har stået i Kongens Have siden 1912.Placeringen i Kongens Have er ikke tilfældig. Den står der, så den er noget af det første, man ser, når man tager toget til Odense. Omkring samme tid, sp, statuen blev rejst, fik Odense nemlig en spritny banegård. Idéen om statuen opstod, efter kong Christian 9. døde i 1906. Der blev startet en indsamling, som i første omgang så ud til at slå fejl. En donation på 10.500 kroner fra en anonym kreds af odenseanere reddede dog dagen, for det var nok til, at man havde de nødvendige 35.000 kroner, det kostede at lave statuen. Til sammenligning koster nutidens restaurering 300.000 kroner.

Da skulpturen endelig skulle sænkes lidt over en meter ned i Kongens Have, viste det sig, at den var gal med nivelleringen, så rytteren stod tilbagelænet. Op med skulpturen igen, få jorden i vater og så atter ned.

Der var forberedt to dybe huller til skulpturens sokler, men da skulpturen ankom på ladet af en kranvogn, var det tydeligt, at hullerne var for smalle. De var gravet ud fra nogle gamle tegninger, så graveriet måtte i gang igen.

Det gik dog ikke helt gnidningsfrit at få rytteren op at stå.

Permanent i Odense

Den oprindelige statue af kong Christian 9. blev fjernet, fordi det for snart to år siden kom frem, at ankrene mellem hestens ben og soklen næsten var rustet væk. Det var ikke et øjeblik for tidligt, at der blev gjort noget ved statuens tilstand. Dengang advarede konsulent for Odense Bys Kunstfond Jørgen Edgar Hansen, at statuen ville kunne vælte i hård blæst.

Selvom normale vejrforhold ikke ville være i stand til at vælte kongen af pinden, blev det alligevel vurderet, at Christian og hans hest skulle synes. Nu befinder kong Christian 9. og hans hest sig i Svendborg, hvor Skulpturstøberiet Svendborg har æren af at stå for den royale restaurering.

Når skulpturen vender tilbage til Kongens Have, skal "En Rytter" flyttes igen. Henrik Kragh er dog allerede i gang med at finde en permanent plads til den i byen.

- Vi er blevet så glade for den, at vi hos kultursekretariatet har foreslået over for Odense Bys Kunstfond, at skulpturen flyttes ud på Hollufgård, når kong Christian 9. er tilbage i Kongens Have til april, fortæller han.