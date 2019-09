Se video med Majas opråb til politikerne: - Det er en katastrofe, vi står over for

Hun er blevet vegatar, køber kun genbrugstøj og er stoppet med at flyve. Den netop overståede rejse som frivillig til Tyrkiet, Grækenland og Albanien foregik derfor med tog og bus for den 25-årige medicinstuderende på SDU, Maja Parsberg Madsen.

Men det er ikke nok.

- Kød er én af de ting, der forurener allermest og udleder rigtig meget Co2. Men nu er det 3,5 år siden, jeg stoppede med at spise kød, og vi har stadig en klimakrise. Ét menneske kan ikke løse ret meget. Ansvaret skal ligge på politikerne, siger hun.

Graden af klimakrisen skal fortælles og ikke pakkes ind. Og der skal omgående og vidtgående handling til, mener Maja Parsberg Madsen.

- Hele den livsstil og det forbrugssamfund, vi har lige nu, det kan ikke fortsætte, for jorden kan ikke holde til det. Men versionen om, at så bygger vi lige nogle vindmøller og køber en elbil, det er decideret løgn. Jeg synes, politikerne har et ansvar for at informere befolkningen om, hvor alvorligt det er.

Frygten og frustrationen får hun lørdag mulighed for at lufte over for blandt andre politikerne Mai Mercado (K) og Rasmus Helveg Pedersen (R) samt klimaprofessor Sebastian Mernild til en debat om den grønne omstilling til Det Fynske Folkemøde.

- Selvom jeg er nervøs, glæder jeg mig faktisk også. Jeg håber, at jeg kan få sagt nogle ting, som kan give noget reel handling eller sætte vigtige tanker i gang hos politikerne. For de har den reelle magt til at gøre noget, siger hun.