DAVINDE: Brug måske søndagen på to museumsbesøg ikke langt fra hinanden. Hudevad Smedjemuseum på Hudevad Byvej 21 byder på smedning for børn fra otte år og opad i følge med en voksen, og man får sine ting med hjem. Her er der åbent fra 13 til 16. I Davinde Stenmuseum, Udlodgyden 52, fra klokken 14 til 17, guider frivillige stenkyndige besøgende rundt i museet, og man kan medbringe medbragte fund og få løst gåden om deres oprindelse. Der er også en rodekasse med fine sten til børnene. /RAS