Se politikerne på en ny måde

Heller ikke Brandts går fri for politik i de dagene op mod valget. Fotoudstillingen "90", der ellers bliver vist DGI Byen i København i disse dage, vises nemlig også i Brandts Café frem til 16. juni, oplyser museets pressemedarbejder Kristian Dyg.

I udstillingen portrætterer fotograf Klaus Holsting 90 politikere fra Christiansborg med lukkede øjne. Billederne er fotograferet i et tilfældigt øjeblink; den slags, der normalt kasseres ved et photoshoot.

Klaus Holstings tanke er, at disse billeder skal få os til at se vores politikere på en ny måde.

- Folkestyret er under pres, det liberale demokrati skal holdes ved lige og debatteres konstant. Udstillingen er et forsøg på at bidrage til det, siger han, der fredag var i Odense for at hænge værkerne op.

Den 4. juni - dagen før folketingsvalget - kommer han tilbage til Brandts for at deltage i en talk. Her vil Klaus Holsting sammen med kommerciel chef Ulrik Jungersen, Brandts, tale om fotografens arbejde, portrætfotos og politisk kommunikation i billeder. Det foregår inde mellem billederne i caféen.