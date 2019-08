Se billederne fra HCA havefest: På dupperne i Kongens Have

Rasmus Walter har fået øje på en lang kø til højre for scenen, da han efter de tre første sange med et håndklæde dupper sveden af sit fotogene ansigt.

- I har lige været hjemme i bad, inden I er kommet her. Måske har I fået nogle til at passe børnene og er ude at pleje parforholdet, er det ikke rigtigt? I er ude for at pleje parforholdet, råber han, inden han langt om længe tager springet ned i folkemængden. Håndklædet lader han blive liggende på scenegulvet.

De sidstnævnte kan Rasmus Walter ikke se fra scenen, men det afholder ham ikke fra at holde samtalen med publikum kørende, mens han dupper sit ansigt for tredje gang.

En by i byen

Det er en slags by i byen, man finder i Kongens Have i de her dage. Boderne står i pæne rækker, og det gør folk også, de er klædt pænt på.

- Det er dejligt at være til fest i jeres have, siger Rasmus Walter, der først har fået folk til at klappe med på en sang og nu vil have dem til at hoppe.

- Nu hænger vi i luften, synger de velvilligt.

- I kredsløb til ... uh ya ya ... evig tid.

Rasmus Walter dupper sit ansigt med håndklædet, inden han ruller det sammen som en fodbold. Så kaster han det ud i damehavet.

Lørdag 24. august fra klokken 11-24 er der koncerten "Vi elsker 90'erne" i Kongens Have.