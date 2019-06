Se billederne: Sidste del af underjordisk p-kælder under TBT er næsten klar

500 p-pladser på vej

Når den sidste sydlige del af p-kælderen under Thomas B. Thriges Gade åbner i sensommeren, betyder det samtidig 500 ekstra p-pladser under bymidten i forhold til i dag. Dermed kommer det samlede antal parkeringspladser i p-anlægget under TBT-området op på cirka 1000.Ud over parkering kommer p-kælderen også til at kunne bruges til gennemkørsel under bymidten. Det bliver nemlig muligt - uden at skulle betale - at køre ned et sted og op et andet.