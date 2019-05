Se billederne: Odenses unge fejrede sidste skoledag

Odense: En regnbue ville blive misundelig over det syn, der møder øjnene i Eventyrhaven denne fredag eftermiddag. Græsset er næsten ikke synligt, da udklædte elever fra 9. og 10. klasse er samlet for at fejre sidste skoledag. Store højtalere spiller om kap for at overdøve hinanden, og når bassen lyder bedst, hopper de unge i takt og skåler i søde ciders eller flasker med sure shots.

Årets tendenser byder særligt på kostumer som politi, militær, fanger eller t-shirts med SWAT stående på ryggen. Klassikerne er selvfølgelig også repræsenteret: Super Mario, Teletubbies, sømænd, simple kostumer med Hawaii-kranse, prinsesser i tylskørter, Sombrero-hatte, engle og dæmoner.

En flok "racer-piger" fra Morud er klædt i samme kostume, men i hver sin farve. De er slet ikke i tvivl om, hvorfor det er sjovt at have sidste skoledag.

- Vi skal bare feste hele dagen, og det fedeste er fællesskabet, siger den blå racer-pige, inden veninden i det røde kostume bryder ind:

- Og alkoholen!