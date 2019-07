Se billederne: Fornem Torsdagskoncert-finale i Kongens Have

Til årets sidste - og måske den allersidste - Torsdagskoncert i den nuværende form, trak ungdomsbandet Papaya, de lokale prisvindere Mawic og hovednavnet The Sandmen tusindvis af gæster til en aften med alt det, der hører sig til i Kongens Have en sommeraften grand cru.

Modsat en festival, hvor det ville være ilde set at medbringe kongespil, diverse ketchere og andre sommerspil, frembringer det kun smil i Kongens Have. Det er heller ikke mange koncerter, hvor man overværer alt fra højlydte diskussioner om retten til pant på to tomme dåseøl eller hvis hund, der må ligge i skyggen af et træ. Eller om det er den ene eller anden i klyngen på græsplænen, der skal have lov at ryge først på tryllepinden. Det er selve essensen af Torsdagskoncerter.

I løbet af de 45 minutters optræden vokser antallet af gæster betragteligt i Kongens Have. Det er langt fra alle, der er kommet for at høre det talentfulde dusin, hvoraf flere medlemmer uden tvivl kommer til at farve Fyns musikalske fremtid. Men de fleste vipper taktfast med fødder og nakke uden selv at bemærke det.

Det 12 mand store band swinger fremragende, og det er sjældent, at så ungt - og stort - et band, spiller så stramt. Selv om der er fejlskud, er helhedsindtrykket imponerende. Ikke alle genrer blandt de mange coversange falder bandet naturligt, men den kvindelige - faktisk er hun kun en pige - forsanger, er så driftssikker og velsyngende, at man tilgiver de knap så originale fortolkninger.

Papaya er under alle omstændigheder et oplagt eksempel på et af de talentfulde bands, som aldrig ville have stået på så stor en scene, hvis ikke det var for Torsdagskoncerterne.

Torsdag aften sættes der måske punktum for traditionen med Torsdagskoncerter i Odense. Der er sat kommunale midler af til at redde den ultimative katastrofe, men ingen ved helt endnu, hvad 2020 bringer i Kongens Have. Derfor kan det purunge band Papaya potentielt blive det sidste lokale ungdomsband, som får lov at prøve kræfter med scenen, som konferencier Morten Givskud kækt kalder Odenses svar på Orange Scene.

Sætter verden i brand

Det lokale band Mawic, der vandt Odense Live Talentprisen i februar, lægger fra land med et markant højere lydtryk og mere bombastiske rocksange end Papaya. Forsanger Martin Wichmann har en guldkjortel på, der skinner i solen, som stadig står højt og smukt over Plaza-hotellet. Den luner dem, der ikke søger skygge under havens gamle træer, og indhyller haven i eventyrligt skær.

Det er egentlig ikke så lidt, træerne har skullet lægge stamme og grene til siden 1995, hvor Hounddog All Stars, Daimi og Poul Krebs var på plakaten.

En mand i ærmeløs trøje begynder at skråle bag mig: "Der er ikke mere fisse i vor by", hvilket tilsyneladende ikke passer hans kvindelige selskab. Hun lægger bestemt en finger hen over hans læber. Iskoldt.

På en måde en oplagt optakt til Odense Bulldogs-kampsangen "I Know You Know You Will", hvor Martin Wichmann ifører sig den hvide ishockey-kampdragt med bulldog-logoet. Helt uden at hundeejerne brokker sig.

Haven begynder at være godt fyldt, da Martin Wichmann sætter brand i hele verden og Kongens Have med balladen "Stay in You" med sætningen "I promised you that we should set the world on fire", hvor kvinderne ved siden af mig er nødt til at holde inde med samtalen og lade sig forføre af balladen.

Udvalget af drikkevarer afspejler meget godt mangfoldigheden. Hvis jeg drejer mig 360 grader rundt, spotter jeg Bacardi Breezere, fadøl, rødvin, tyske dåseøl, skolemælk og farvestrålende drinks. Torsdagskoncerterne er for alle. Både dem på fem år, der mangler fortænder, fordi de er rokket væk, og dem, der mangler fortænder efter årtiers intens druk.

- Klap lige med, hvis I synes, Torsdagskoncerterne skal fortsætte, råber Martin Wichmann og får hvis ikke alle i Kongens Have, så i hvert fald en pæn del af publikum til at klappe og skråle.

Da Mawic forlader scenen, er Kongens Have ved at være godt pakket. En time senere, når The Sandmen lukker sæsonen og måske endda ballet, vil der stå et af de største publikummer i årevis og nyde fællesskabet på alle dets forundelige præmisser.