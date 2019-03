Scoop: Miley Cyrus nyt hovednavn på Tinderbox

Der er tre måneder til årets Tinderbox, og efter et par sløve måneder har festivalen præsenteret knap 30 navne på to uger. Årets plakat ligger nu klar, og det er uden sammenligning megastjernen fra USA, Miley Cyrus, der er det altoverskyggende navn blandt de 25 sidste.

- Ingen har som Miley Cyrus konverteret en karriere som populær barnestjerne på tv til en provokerende, farvestrålende og konstant grænsesøgende karriere som popstjerne, der kun har gjort hende til et endnu større og mere omdiskuteret navn, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

Siden Miley Cyrus i 2008 sprang ud som sanger i eget navn, har hun solgt 16 millioner plader, ligget nummer et på albumhitlisten i USA tre gange og haft verdensomspændende hits med sange som "Malibu", "We Can't Stop" og "Wrecking Ball".

Sidstnævnte har mere end en milliard visninger alene på Youtube, hvilket var en afgørende faktor, da Time Magazine i 2014 for anden gang listede hende som én af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden.

Senest har Miley Cyrus medvirket på Mark Ronsons seneste hit, "Nothing Breaks Like a Heart", hvor den 26-årige sanger viser, at uanset om det er pop, rock, rap eller country, så mestrer hun det.

- Miley Cyrus har kun én gang tidligere spillet i Danmark, så det er lidt af en sensation, at den millionsælgende megastjerne har valgt at spille på Tinderbox som et ud af kun en håndfuld shows i Europa denne sommer. Vi er vanvittigt begejstrede over, at det er lykkedes at få så stort et navn med i sidste runde offentliggørelser, siger John Fogde.

Der har været enorm efterspørgsel på et stort popnavn, og med Miley Cyrus forventer John Fogde og festivalchef Brian Nielsen, at en kritik forstummer.

- Vi har leveret et af de største popnavne i verden netop nu. Programmet i år er vanvittigt stærkt, og det har krævet et markant større musikbudget end tidligere. I år bruger vi ikke mindre end 58 millioner på musik, så prisreguleringen på billetten er geninvesteret i programmet, siger John Fogde.