ODENSE: Still going strong Band, syv mand stort orkester, spiller jazz, blues og rock, men mangler en tenor saxofonist, som "behersker sit instrument på et rimeligt niveau". De syv herrer øver hver mandag fra klokken 10 til 12 i Odense Seniorhus, og vil man være med, så kontakt Henrik Rasmussen på 24 65 21 71 eller Mogens Petersen på 40 30 11 23. /RAS