Sangglæde kender ingen alder

Et børnekor og deltagere fra to seniorkor mødtes torsdag i Hans Tausens Kirke for at øve en sang til Stiftstidendes inspirationsmøde den 27. november i Seniorhuset.

Der går ikke mere end tre sekunder efter, at organist Mettea Engelund har ramt tasterne på klaveret i Hans Tausens Kirke, før brede smil og høje grin blander sig med sang og musik i det højloftede rum.

12 seniorsangere fra henholdsvis H C Andersen-koret og Åløkkekoret og 14 børn fra kirkens børnekor bliver udsat for børnenes opvarmnings-sange med store armsving og mærkelige mundbevægelser, og det får omgående lattermusklerne på gled. Mens børnene på første række veloplagt varmer op, forsøger de ældre sangere på bageste række at hænge på.

Ditte Hassing, der til daglig er kirke- og kulturmedarbejder og børnekorsleder i Hans Tausens Kirke, står for opvarmningen. Hun kender børnene, men sammensætningen af børn og voksne i et kor er ny for hende ligesom for børn og voksne.

Det er første og sidste gang, det sammensatte kor øver sammen og eneste optræden i denne omgang bliver til Stiftstidendes inspirationsmøde om Generationspagten tirsdag den 27. november, hvor dette nye generations-kor har lovet at indlede med en sang.

Koret kan kun nå en enkelt øvegang, og den foregår i det smukke kirkerum i Hans Tausens Kirke, hvor de 14 børn i alderen syv til ni år er blevet fulgt over fra Åløkkeskolens sfo, der ligger i nærheden.