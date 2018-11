Sang gør alle glade

Hvorfor er det rart at synge med andre, spurgte vi nogle af deltagerne i det nye sammensatte generations-kor.

Malou Møllegaard (8 og Malte Mogensen (8) Malte: - Det er sjovt at synge og godt at lære nogle nye sange. Man får det så dejligt i maven af at synge. Malou: - I dag har det været godt at høre de gamles dybe toner, og det har kildet i maven. Det var sjovt at prøve noget nyt sammen med andre, vi ikke kender. Jeg har gået til kor i fire år sammen med Malte, og jeg bliver bare glad af at synge. Ditte er også god og sød.

Vilma Tainholt (8 og Karen Faaborg Morgensen (8) Vilma: - Vi synger meget hjemme, og min mor er også god til at synge. Jeg kan godt lide at høre min egen stemme. Det var meget forbløffende at synge med de gamle, og jeg blev lige lidt forskrækket. Men det er fedt at høre nye stemmer og godt, at de kunne synge en anden melodi samtidig med os. Karen: - Det var hyggeligt og sjovt at synge sammen med de andre. Nu kender vi dem til næste gang.

Birgit Jæger, H C Andersen Koret

- At synge sammen giver et helt særligt socialt samvær. Man bliver godt tilpas og slapper af i kroppen. Jeg synger meget sammen med mine børnebørn - for eksempel julesange, og det elsker vi. Prøven i dag gik bare så flot, børnene og deres korleder er dygtige.

Jytte Margit Petersen, H C Andersen Koret

- Jeg har før sunget med børn i Fredens Kirke. Det er dejligt at synge med børn, for de er så umiddelbare og favner os lige med det samme. Det er bare så skønt. Jeg synes egentlig, vi skulle gøre det meget mere. Jeg har 14 børnebørn, og vi synger også hjemme. Sang skaber glæde. Selv om man er lidt syg eller ked af det, får man det altid godt af at synge.

Birthe Henriksen

- Sang er min livsnerve. Hvis jeg ikke synger, så ryger mit humør helt ned, og derfor har jeg også sunget siden 1980. Det her var en rigtig god ide, for det er rart at synge sammen med børn. Børn kan være lidt generte, men også meget umiddelbare. Meget mere end vi var, da vi var børn.