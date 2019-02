Sanderum: Vagt så indbrudstyv stikke af

Lørdag aften klokken 20.34 modtog Fyns Politi anmeldelse om et igangværende indbrud i et hus på Sanderumvej i Odense.

En alarm var gået, og en vagt, der var ankommet til stedet, kunne se en person på vej ud ad et vindue, der stod åbent. Efter at være kommet ud, løb vedkommende væk i retning mod nord.

Da politiet ankom til stedet, blev en hundepatrulje sat til at forsøge at opspore indbrudstyven, men det lykkedes ikke at finde ham.

Personen, der blev set kravle ud ad vinduet, beskrives som cirka 180 centimeter høj og iført sorte bukser og hvide sko.

Fyns Politi hører gerne fra eventuelle vidner og kan kontaktes på telefon 114.