ÅSUM: Sana og Mariam kom til Danmark med deres familie som flygtninge fra borgerkrigen i Libanon. Hør onsdag fra klokken 19 i Rytterskolen om de to søskendes opvækst her i landet, hvor ingen reagerede på de svigt, de var udsat for. De levede et dobbeltliv, indtil de gjorde op med æresbegrebet og den sociale kontrol, de måtte leve med. Det betød et brud med deres familie. Klokken 19 starter Sana og Mariam deres beretning. /RAS