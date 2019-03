HØJSTRUP: "Pige træd varsomt", "Den allersidste dans" og "Man bli'r så glad, når solen skinner". Blot nogle af de sange, som kommer til at lyde onsdag fra klokken 14 i Rismarkens Aktivitetsklub. Her kommer Svindinge 10 mands Salonorkester samt to syngepiger fra Nyborg Voldspil for at underholde med blandt andre Kai Normann Andersen-, Johan Strauss- og Robert Stolz-sange. 50 kroner er entreprisen, så er der gratis kaffe i pausen. /RAS