Politikerne i By- og Kulturudvalget tager tirsdag stilling til, hvordan en kommende lokalplan for Siloøen skal tages sig ud, efter at Planklagenævnet afgjorde, at en lokalplan er nødvendig. Der er fire forskellige scenarier forud for mødet.

Der skal laves en lokalplan, før siloerne rives ned på Siloøen.

Det er resultatet efter at Planklagenævnet for nylig afgjorde, at det var en fejl, da Byggesagskontoret under By- og Kulturforvaltningen for et år siden besluttede, at det ikke var nødvendigt.

Altså skal politikerne i udvalget tirsdag 20. august drøfte, hvordan en kommende lokalplan skal se ud.

Forud for mødet har forvaltningen i dagsordenen ridset hele fire scenarier op for sådan en lokalplan, og meningen er, at politikerne på tirsdag skal fortælle hvilken retning, forvaltningen skal arbejde videre i, lyder det fra chef for Byudvikling, Ellen Drost:

- To af de fire scenarier vil betyde, at vi med det samme sætter gang i forarbejdet til en kommende lokalplan, der sigter mod at rive størstedelen af bebyggelsen ned. De to sidste muligheder betyder derimod, at vi intet foretager os før en udvikler viser interesse for området, siger hun og påpeger, at det er op til politikerne at beslutte hvilken vej, de finder mest farbar.

Hvis Odense Havn allerede nu har en udvikler, der har en særlig interesse i hvilken form for lokalplan, der bliver udarbejdet, vil politikerne så blive briefet om det?

- Nej, ikke af os. Politikerne skal som udgangspunkt udstikke den retning, de vil gå i, og som de mener er den rigtige for byen, siger Anne Velling, der er direktør i By- og Kulturforvaltningen.

Hun understreger, at sagen er en drøftelsessag, hvilket betyder, at forvaltningen i modsætning til andre sager ikke på forhånd kommer med en indstilling til politikere. Hvilket scenarie, politikerne går med, er altså op til dem.