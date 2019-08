Sagen om Siloøen

22. juni 2016: Byomdannelsesplanen vedtages med følgende ordlyd for Siloøen, der er et område udlagt til bolig og erhverv: "Der er inden for området bygninger med høj bevaringsværdi, der ikke må nedrives uden byrådets tilladelse. Bygninger med middel bevaringsværdi skal så vidt muligt bevares. Lokalplan for området skal indeholde en vurdering af støj fra virksomheder, trafik, skydebane, fritidsaktiviteter. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 16 etager. Ny bebyggelse skal opføres som en blanding af høj og lav bebyggelse, højest mod nord og lavest mod syd og vest. Max. bebyggelsesprocent 175".

3. januar 2018: DLG søger om tilladelse til nedrivning af bygninger på adresserne Englandskaj 6 og 8 og Gl. Havnekaj 23 og 25 på Odense Havn og får det 16 dage senere. Tilladelsen trækkes dog senere tilbage.3. maj 2018: Odense Bys Museer sender en udtalelse vedrørende bygningerne på Siloøen efter at være bekendt med nedrivningstilladelsen.15. maj 2018: By- og Kulturudvalget godkender enstemmigt en nedrivning.25. maj 2018: DLG får ny nedrivningstilladelse til bygningerne på Siloøen med undtagelse af Muus' Pakhus.11. juni 2018: Byforeningen for Odense klager over udvalgets beslutning til Planklagenævnet.1. februar 2019: Planklagenævnet beslutter, at sagen har opsættende virkning, hvilket betyder, at siloerne ikke må rives ned, mens sagen behandles. I brevet står, "da en endelig afgørelse om, at nedrivningen er lokalplanpligtig vil være illusorisk, hvis nedrivningen allerede er sket".23. juli 2019: Planklagenævnet sender sit svar til de involverede parter. I svaret får klager medhold.