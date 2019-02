Sagen kort

22. juni 2016: Byomdannelsesplanen vedtages i byrådet med blandt andet følgende ordlyd for Siloøen: "Der er inden for området bygninger med høj bevaringsværdi, der ikke må nedrives uden byrådets tilladelse".

3. januar 2018: DLG søger om tilladelse til nedrivning af bygninger på adresserne Englandskaj 6 og 8 og Gl. Havnekaj 23 og 25 på Odense Havn. Tilladelsen gives 16 dage efter. Siden overdrager DLG bygningerne til Odense Havn, der ejer grunden, og kommer dermed ud af en kontrakt, der ellers var gældende til 2021.

15. maj 2018: By- og Kulturudvalget vedtager enstemmigt, at samtlige bygninger på Siloøen skal rives ned. 10 dage senere trækkes nedrivningstilladelsen af Muus' Pakhus imidlertid tilbage.

11. juni 2018: Byforeningen for Odense klager til Planklagenævnet over, at Odense Kommune ikke har sørget for at få udarbejdet en lokalplan for området forud for beslutningen om at rive bygningerne ned. Samtidig beder foreningen om at der er opsættende virkning på beslutningen.

1. februar 2019: Planklagenævnet afgør, at der er opsættende virkning på byforeningens klage. Samtidig skriver nævnet, at den endelige afgørelse kan forventes indenfor to måneder.