Sag om gruppevoldtægt: Vidne hørte det ske

På billedet ses de fire tiltalte. De to yderste er kærester. Manden til højre fra midten er hjemløs. Manden til venstre for midten var oppe at toppes med den forurettedes kæreste om aftenen 4. juni 2018. Tegning: Julie Gry Sviestrup

Anden dag i retssagen om vold og gruppevoldtægt i Kongens Have drejede sig i høj grad om forklaring fra det vidne, der anmeldte hændelsen. Ifølge hendes forklaring blev forurettede sparket og tvunget til oralsex.

På usikre ben bevægede hun sig ned i kælderen under Fyens Stiftstidende ved side af Kongens Have. Hun havde drukket nogle øl, men hun var ikke i tvivl om, hvad hun lige havde overværet. Hendes veninde var ved at blive voldtaget. Sådan forklarede et kvindeligt vidne til retten på andendagen om sagen, der drejer sig om en voldsom episode i Kongens Have natten til 5. juni 2018. Tre af sagens fire tiltalte - tre mænd og en kvinde - havde afgivet deres forklaring til retten tidligere. Retten stiftede tidligere bekendtskab med vidnet, da sagens anklager afspillede vidnets telefoniske anmeldelse til alarm 112. Nu fik hun muligheden for at fortælle, hvad der førte op til opkaldet.

Sagen kort

Sagen drejer sig om tre mænd og en kvinde, der er anklaget for at have begået grov vold og gruppevoldtægt mod en udenlandsk kvinde i Kongens Have natten til 5. juni 2018.

De tiltalte er alle etnisk danske og kommer fra Odense. De færdes alle i det samme miljø, der beskrives som et misbrugermiljø. De var da også alle påvirket af alkohol, hash og kokain den pågældende dag.

Alle fire er tiltalt for § 216, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Den paragraf dækker over voldtægt af grov karakter og kan give op til 12 års fængsel.

De fire tiltalte har siddet varetægtsfængslet i 10 måneder, fordi deres sag blev udskudt i december grundet en syg forsvarer.

Beordret til oralsex Sagens involverede tilbragte eftermiddagen 4. juni i Kongens Have, hvor de drak øl og spillede fodbold. Senere på aftenen, da tusmørket faldt på, satte vidnet sig hen til forurettede - en udenlandsk kvinde - på en af de runde sten på stien i Kongens Have. Lidt efter rejste veninden sig op og gik over til gruppen af tiltalte for at få øl. Da hun ikke kom tilbage, gik vidnet hen til gruppen og satte sig en meter væk. Da havde de tre mandlige tiltalte allerede omringet den udenlandske kvinde, der sad ned. En af mændene sagde, at "nogen skal bøde". Angiveligt fordi den udenlandske kvinde havde stjålet penge fra de tiltalte, som de forklarede på retssagens første dag. Ifølge vidnet begyndte den ene af de tiltalte at sparke den udenlandske kvinde i hovedet og maven. Den anden tiltalte beordrerede forurettede til at give den tredje tiltalte oralsex. Hun gjorde det ikke, så han begyndte at tælle ned fra 10. Da han nåede nul, blev hun sparket til. Den udenlandske kvinde blev sparket igen. Hun ømmede sig, men sagde ikke noget. Flere spark. Igen blev hun beordret til at give oralsex. Vidnet kiggede væk, men kunne høre det ske. Hun rejste sig, gik ned i kælderen under Fyens Stiftstidende og ringede efter politiet.

Fik hjernerystelse Vidnets forklaring i retten stemte fint overens med det, hun fortalte til politiet om natten, hvor episoden fandt sted. Der var dog en del forvirring om tilstedeværelsen af den kvindelige tiltalte, som vidnet ikke så være voldelig den nat. Den tiltalte kvinde fortalte ellers tidligere, at hun var med til at slå den forurettede. Retsmedicineren, der undersøgte den forurettede kvinde 16 timer efter hændelsen, var også mødt op for at afgive forklaring. Hun fortalte, at forurettede fik en hjernerystelse af episoden. Det indikerede, at hun havde fået kraftigere slag end, hvad der kunne gives med flad hånd. De tiltalte fortalte ellers på retssagens første dag, at de udelukkende gav hende slag med flad hånd, da de sad rundt om hende. Sagen fortsætter fredag 22. marts, hvor anklager og forsvarer vil komme med deres afsluttende bemærkninger.