Sag om gruppevoldtægt: De fire skyldige får flere års fængsel

Strafudmålingen for de fire personer, der er dømt skyldige i gruppevoldtægt i Kongens Have, blev mellem tre år og seks måneder samt fire år og seks måneder for tre af de anklagede. Den sidste skal anbringes på en institution på ubestemt tid.

Det var nogle lange domme, der blev givet til de fire personer, der i juni sidste år begik gruppevoldtægt i Kongens Have, efter de blev dømt skyldige tidligere på dagen.

Den længste straf fik 34-årige Carsten Frandsen. Hans dna-spor blev fundet på den forurettede kvinde og i hendes undertøj. Ifølge forurettede var han en af to, der udførte fuldbyrdet samleje med hende. Derfor skal han i fængsel i fire år og seks måneder.

Finn Fischer var den anden af de fire, som havde samleje med kvinden. På baggrund af en mentalundersøgelse blev han idømt anbringelse på en institution for mentalt handicappede på ubestemt tid. Det er på trods af, at han gerne ville have haft en fængselsstraf med en fast tidsramme.

Tobias Johannesen og Lotte Toft blev begge idømt tre år og seks måneders fængsel. Tobias Johannesen har adskillige voldsdomme bag sig, og han sparkede og kvalte forurettede med et reb under episoden. Lotte Toft er ikke tidligere straffet og havde kun været en del af misbrugsmiljøet i cirka et år, inden forbrydelsen fandt sted. Det tre andre, har alle været en del af miljøet i længere tid.

Selvom Lotte Toft og Tobias Johannesen ikke begik fuldbyrdet voldtægt, er de stadig dømt for at have medvirket til voldtægt, da de var med til at beordre og tvinge den forurettede kvinde til at udføre seksuelle akter.