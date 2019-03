Sæsonen er i gang: Å-udvalget brændte inde med præmierne

Hvis folk koncentrerede sig om det vigtigste i tilværelsen, ville der være mangel på fiskestænger. Sådan skulle et ordsprog blandt lystfiskere efter sigende lyde, men ved lørdagens å-premiere ud for Fynsværket var det manglen på noget andet, der stak i øjnene. Nemlig manglen på fisk.

Efter sidste års aflysning skortede det ellers ikke på lyst til at få den første eller største havørred med hjem til røgeovnen. Men de fleste lystfiskere, der havde frosset med anstand i tågedisen langs åens bredder helt fra klokken syv om morgenen, måtte over middag tage tomhændede til vejning og præmieoverrækkelse i Ung Nord Hallen i Victoriagade, som sæsonåbningens faste telt var henlagt til.

Om det er det tidlige forår, der har sendt fiskene ud af åen før tid, eller den brændende sommersol i juli der har kostet for mange af småfiskene livet, kunne lystfiskerne ikke finde ud af. Men syv ud af de 11 gange, en friskfanget fisk blev vist frem for dommerne, viste den sig at være for lille. Kakkelovnsrør kalder man de tynde, rognløse og mørkere fisk, der er store nok til at blive spist men for små og magre til at blive vist frem. Og på grund af dem oplevede Å-udvalget for første gang nogensinde at brænde inde med for mange præmier.

Statistisk set burde det i år ellers være nemmere at få taget det eftertragtede vinderbillede af fangsten, for der har sjældent været så god plads langs åen ud mod Stige Ø, lød det fra nogle af de faste deltagere. Med andre ord var færre ude med snøren i år, s elv om vejret var perfekt - stille og mildt.

Som de rigtige sportsfolk, de er, fortsatte mange af lystfiskerne uanfægtet med at fiske til langt ud på eftermiddagen. Det handler ikke altid kun om det, man fanger. Sæsonen er i gang.