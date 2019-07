Sådan slår de ud på finaledagen

Holluf Park (18 huller)

07:00 Ole Jørgensen ((Odense Golfklub)),Oscar Nellemose Tolgaard ((Great Northern)) 07:10 Anders Duelund ((Odense Golfklub)), Jesper Poulsen (Odense Eventyr Golf)) 07:20 Simon Delcomyn ((Vestfyns Golfklub)), Lars Næslund Hansen, (Odense Eventyr Golf), Valdemar Erecius Smedegaard (Odense Golfklub) 07:30 Lars Høll Christiansen (Golfklubben Lillebælt), Søren Frankfurth Jacobsen (Odense Golfklub), Francesco Ulisse (Odense Golfklub) 07:40 Mathias Margaard (Odense Golfklub), Søren Nielsen (1) (Odense Eventyr Golf), Niels Windfeld-Lund ((Svendborg Golf Klub))07:50 Jørgen Hempel (Odense Golfklub), Claus Bo Jørgensen (Sct. Knuds Golfklub), Peter Therkelsen (Odense Golfklub) 08:00 Tobias Kromann (Odense Golfklub), Torben Skjødt (H. C. Andersen Golfklub), Jens Villemoes (Blommenslyst Golfklub af 2014)08:10 Casper Petersen (Odense Golfklub), Jimmy Simonsen (Great Northern), Peter Thinggaard (Odense Eventyr Golf) 08:20 Kasper Heilbo (Odense Eventyr, Steffen Klejs Jørgensen (Svendborg Golf Klub), Walther Richter (Odense Golfklub) 08:30 Torben Wulff Andersen (Odense Eventyr Golf), Tommy Knoth (Vestfyns Golfklub), Jørn Vesterdal (Blommenslyst Golfklub af 2014) 08:40 Niels Jørgen Jørgensen (Odense Golfklub), Kim Unkerskov (Odense Golfklub), Lis Krog Wester (Odense Eventyr Golf) 08:50 Jess Lindner Hansen (Sct. Knuds Golfklub), Tage Mellgren (Odense Golfklub), Preben H. Petersen (Odense Golfklub) 09:00 Sven Christensen (Odense Golfklub), Kim Holst (Odense Golfklub), Bjørn Kæmsgaard (Odense Golfklub) 09:10 Ove Frandsen (Odense Golfklub), Judith Mortensen (Midtfyns Golfklub), Thomas West Sieburg (Odense Golfklub) 09:20 Tommy Danielsen (Odense Golfklub), Anne Marie Højvang Christiansen (Barløseborg Golfklub), Johan Jensen (Sct. Knuds Golfklub)09:30 Lars Borgaard (Odense Golfklub), Jørgen Eriksen (Langesø Golf A/S), Lisbeth Theill (Odense Eventyr Golf) 09:40 Erik Stein Frandsen (Langesø Golf A/S), Marianne Heilbo (Odense Eventyr Golf), Johnny Kronow (Odense Golfklub) 09:50 Gert Jensen (Midtfyns Golfklub), Thomas Johannesson (Odense Eventyr Golf), Bent Nielsen (Great Northern) 10:00 Ole Cardel (Great Northern), Kim Nielsen (Odense Golfklub), Jørgen Hønnerup Nielsen (Odense Golfklub) 10:10 Gert Jørgensen (Barløseborg Golfklub), Jørgen Nielsen (Odense Eventyr Golf), Palle Olsen (Svendborg Golf Klub) 10:20 Jan Ingo Andersen (Blommenslyst Golfklub af 2014), Erik Olsen (Odense Golfklub), Ingelise Raaschou (Odense Eventyr Golf) 10:30 René Kirckhoff (Odense Eventyr Golf), Frede Bang Olsen (Odense Golfklub), Bjarne Schytte (Blommenslyst Golfklub af 2014)10:40 Peder Clemmensen (Odense Eventyr Golf), Tobias Ilsøe Jensen (Odense Eventyr Golf), Esben Okkels Larsen (Golfklubben Lillebælt) 10:50 Ole Langer (Odense Eventyr Golf), Erik Stensen (Blommenslyst Golfklub af 2014), Mikkel Zankel (Odense Golfklub) 11:00 Lars Elbrønd (Odense Eventyr Golf), Christoffer K. Margaard (Odense Golfklub), Martin Skovsgaard (Odense Eventyr Golf) 11:10 Per Lydiksen Laursen (Odense Golfklub), Jan Rask (Odense Golfklub), Helle Britt Sparre (Odense Golfklub) 11:20 Charlotte Larsen (Odense Golfklub), Vagn Lisberg (Golfklubben Lillebælt), Sven-Erik Nielsen (Odense Eventyr Golf) 11:30 Niels Christian Andersen (Blommenslyst Golfklub af 2014, Henrik Jacobsen (Odense Golfklub), Jørgen Mikkelsen (Odense Eventyr Golf) 11:40 Michael Bang (Odense Eventyr Golf), Irene Kristensen (Great Northern), Hanne Storm (Odense Golfklub) 11:50 Jane Damgaard Hansen (Svendborg Golf Klub), Gurli Friis (Odense Golfklub), Lisbet Lisberg (H. C. Andersen Golfklub) 12:00 Villy Jensen (Blommenslyst Golfklub af 2014), Henning Pedersen (Sct. Knuds Golfklub), Erling Petersen (Odense Eventyr Golf) 12:10 Katja Bjerg (Langesø Golf A/S), Rene Hupfeldt Gudme Golf Club, Flemming Weber Madsen (H. C. Andersen Golfklub) 12:20 Anne-Mette Jensen (Odense Golfklub), Helle Kaa Krogsgaard (Odense Golfklub), Hans Ole Nielsen (Odense Eventyr Golf) 12:30 Tobias Nørhede Christensen (Odense Golfklub), Allan Møller Rasmussen (Odense Golfklub), Ib Voss (Odense Golfklub) 12:40 Leo Hansen (Midtfyns Golfklub), Frode Mikael Petersen (Vestfyns Golfklub), Bent Rasmussen (Golfklubben Lillebælt) 12:50 Inge Dahl (Barløseborg Golfklub), Per Friis Andersen (Odense Golfklub), Kirsten Rosenkilde Hansen (Vestfyns Golfklub) 13:00 Kent Hemmingsen (Odense Golfklub), Alice Holmgaard (Vestfyns Golfklub), Gerda Ibsen (Odense Eventyr Golf)

Pilebanen (2 x 9 huller)

08:00 Poula Marie Andersen ((Odense Golfklub)), Jan Kyed ((Odense Golfklub)), Anne Mette Pedersen ((Blommenslyst Golfklub af 2014))08:10 Christoffer Bergmann ((Odense Golfklub)), Hans Jørgen E. Hansen ((Barløseborg Golfklub)), Morten Uller ((Odense Golfklub))08:20 Else Marie Andersen ((Blommenslyst Golfklub af 2014)), Jens Hauge-Nielsen ((Golfklubben Lillebælt)), Ingrid Louise Titlestad ((Odense Golfklub)) 08:30 Povl Christensen ((Odense Golfklub)), Knerk Johansen ((Blommenslyst Golfklub af 2014)), Aage Pedersen ((Midtfyns Golfklub) ) 08:40 Flemming Eriksen Blommenslyst (Golfklub af 2014), Liselotte Lemvig Larsen ((Odense Golfklub)) Mona Madsen ((Vestfyns Golfklub)) 08:50 Inge Frankfurth Jacobsen ((Odense Golfklub)), Flemming Nielsen ((Midtfyns Golfklub) ), Gunhild Uth ((Midtfyns Golfklub) )