Sådan skal trygheden genskabes: Politiet forlænger straf- og visitationszoner i Odense

Odense: Både visitationszonen, som 25. januar blev indført i Vollsmose og et område syd for bydelen efter en skudepisode dagen før, og den skærpede strafzone, som Fyns Politi indførte 1. februar, bliver forlænget. Det oplyser politiet onsdag formiddag.

- Politiets efterforskning viser, at opgøret mellem de lokale grupperinger i området ikke er bragt til ophør. Da der i forbindelse med opgøret har været anvendt skydevåben, er det vores vurdering, at det er nødvendigt at forlænge både den skærpede strafzone samt visitationszonen for at sikre, at borgerne, der bor og færdes i de berørte områder, kan færdes trygt og sikkert, siger politiinspektør Johnny Schou i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Begge zoner forlænges til torsdag 21. februar klokken 12, oplyser politiet - som tilføjer, at det på grund af efterforskningen ikke er muligt at oplyse den fulde begrundelse for forlængelsen, som er besluttet af politidirektør Arne Gram.

"Der er således forhold, der indgår i begrundelsen, som ikke er oplyst her – jævnfør forvaltningsloven paragraf 24, stk. 3," skriver politiet i sin pressemeddelelse.