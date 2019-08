ODENSE:Vil du se politihunde i aktion, når Beredskab Fyn demonstrerer brandslukning eller når Hjemmeværnets rydningsassistenter viser rydning af bomber, så mød op lørdag fra klokken 10 til 15 på Vibelundvej 70 i Bolbro. Her arrangerer Fyns Politi, Hjemmeværnet på Fyn og Beredskab Fyn en dag, "der fremviser totalforsvarets kapaciteter og evner til at samarbejde, og ikke mindst hvor store og små kan få sig et brag af en oplevelse", som arrangørerne siger. Prøv også hoppeborgen, bliv sminket som en soldat og meget mere. Musikken leveres af Hjemmeværnets Musikkorps Syd og Brass Band Syd. /RAS