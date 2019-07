Sådan gør andre: Mjølnerparkens daginstitution blev pludselig populær

Det er muligt at gøre daginstitutioner i belastede sociale områder så attraktive, at ressourcestærke forældre vælger dem. Det er institutionen i Mjølnerparken et godt eksempel på, mener Forældrenes Landsforening

Man kan ikke tvinge ressourcestærke forældre til at sætte deres børn i en vuggestue eller børnehave i et såkaldt ghettoområde. Men man kan gøre tilbuddet så attraktivt, at de selv springer til og vil forrest i køen.

Det er læren fra Mjølnerparken i København, mener Forældrenes Landsforening - en interesseorganisation, der på landsplan varetager forældrebestyrelsers, forældreråds og forældrenævns interesser.

Mjølnerparken er ligesom Vollsmose blevet karakteriseret som en såkaldt hård ghetto, fordi den i en årrække har optrådt på regeringens ghettoliste. Det betyder, at omkring halvdelen af alle boligerne, mellem 200 og 300, skal sælges til en privat investor.

Der har igennem mange år været historier om skyderier og handel med stoffer i området, men det har ikke kunnet skræmme de ressourcestærke forældre væk, efter områdets daginstitution fik flere ressourcer.

Ifølge Signe Nielsen, formand i Forældrenes Landsforening, blev børnehaven efterfølgende nærmest overtaget af de ressourcestærke forældre:

- De ressourcestærke forældre opdagede, at der var flere pædagogtimer til børnene her. Derudover var der afsat timer til sprog, som man så valgte at bruge på afrikansk dans og rytmik - alt sammen noget, som gjorde, at de ressourcestærke forældre så daginstitutionen som et godt tilvalg, siger hun.

- Forældrene har ikke problemer med, at deres børn skulle færdes i et område, andre ser på som utrygt. Det spiller selvfølgelig ind, at det er Nørrebro, men de pædagogiske konsulenter anbefalede også daginstitutionen, fordi man tiltrak nogle af de stærke pædagoger ved at gøre arbejdet interessant. Udflytterbørnehaven blev også et fedt sted at have sine børn. Det blev altså attraktivt, siger Signe Nielsen.