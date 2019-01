Så store som sommerhuse; 41 kolonihaver på vej mod opsigelse

Ulovlige kolonihaver

Efter i årevis at have set gennem fingre med brud på en lang række regler i byens kolonihaver, varslede Odense Kommune i 2015, at nu skulle lov og orden genoprettes.Siden da har kommunen fået skabt sig et overblik over situationen, og nye lokalplaner er vedtaget, som har fastlagt, at højest 15 procent af arealet må bebygges, men dog ikke mere end maksimalt 60 kvadratmeter.



Selvom den tilladte mængde af byggeri med lokalplanerne blev hævet fra 10 procent til 15 procent, var der dog stadig en lang række kolonihavehuse, som var større end det.



I første omgang har kommunen haft fokus rettet imod 11 kolonihaveforeninger. De fleste har rettet ind efter reglerne, men 41 huse er fortsat for store.



Yderligere seks kolonihaveforeninger mangler at blive gennemgået.