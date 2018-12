Så er julen i gang: Børnestemmer fyldte koncerthuset ved årets luciaoptog

Det gode ved traditioner er, at de bliver ved med at være, som de altid har været.

Årets luciafest i Odense by blev afholdt mandag 3. december i Odense Koncerthus. Her kunne op imod 800 mennesker fra Carl Nielsen Salen følge den 17-årige luciabrud Malea Benediktson blive kronet af borgmester Peter Rahbæk Juel. Udover aftenens højdepunkt, luciaoptoget med Kamilla Sørensen ved orglet, var der musikalske indslag fra blandt andre Emma-Sofie Bertelsen og Danseakademi City Ballet. Luciaoptaget kan samtidig opleves 8. december i Borgernes Hus, 9. december i Tarup Center og ved særskilte arrangementer på Odense Universitetshospital, to af byens plejecentre og i Odd Fellow-palæet. Optoget er efterhånden en gammel tradition. Den første luciafest, som er et samarbejde mellem Odense Kommune og Foreningen Norden, blev afholdt i 1946.

Lyset skal vende udad

Han måtte næsten strække sig for at tænde stearinlysene på toppen af kronen, inden et blændende spotlys ramte ham og luciabruden med hinanden i hånden.

En forsigtig klapsalve begyndte at lyde fra den ellers tavse sal.

- Det er et vigtigt budskab i julen, at vi alle sammen sørger for, at lyset vender udad, sagde borgmesteren.

Bruden blev stående og lyste på scenen, mens den svage lyd af barnestemmer begyndte at brede sig i salen. Fra samme indgang, som bruden var dukket op tidligere, kom syngende børn med tændte stearinlys i hænderne. De yngste ledte, mens de ældre fulgte trop, og da de nåede scenen, stillede de sig op på rækker med luciabruden i midten og de mindste i hoftehøjde ved hendes side.

Her sang de blandt andet "Nu tændes 1000 julelys" og selvfølgelig "Santa Lucia", som fik ekstra kraft, når ordene fra sangtitlen skulle ud over scenen til de endnu tavse tilskuere.

Luciaoptoget mindede om, hvad julen egentlig handler om. Den handler om børn og det møde mellem generationer, som børnene stod for, idet de bevægede sig ned gennem bedsteforældrenes tilskuerrækker, mens de koncentrerede sig for både at holde balancen, lyset i hænderne og takten i julemelodien.

Og de mindede om, at det gode ved traditioner også er, at de som regel bliver en lille smule bedre, jo flere år vi holder dem ved lige.