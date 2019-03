Så er Halifax åbnet i det tidligere Franck A

Lokalet er stort, men der er bygget reposer, og baren, som man har beholdt fra det kuldsejlede forsøg på at genoplive Franck A, er med til at dele lokalet op. Hvor der både er lysfyldte vinduespladser og intime båse, mens den overordnede kunstneriske udsmykning går igen i forhold til de 11 andre Halifax-steder.

Tirsdag åbnede Halifax Burgers lige så stille i de historie-fyldte lokaler i Jernbanegade. Det er kædens 12. restaurant og den første vest for Storebælt. Ikke nok med det er den med 172 pladser også kædens hidtil største. Og når vejret bliver til det, kommer der endnu flere pladser udendørs. Ulrich Dehler fortæller, at dialogen med kommunen om udeserveringen er i fuld gang.

Halifax Burgers' chef, Ulrich Dehler, er klar over, at konkurrencen er skarp, men han ser med fortrøstning på fremtiden i Odense. Foto: Sugi Thiru

Livemusik

Det kan være sin sag at fylde en restaurant med 172 pladser, og noget af det, som ifølge Ulrich Dehler skal være med til at skabe liv hen over åbningstimerne er blandt andet, at man i aftentimerne fredag og lørdag vil holde åbent til klokken 01 og gradvis forvandle sig fra et spisested til et gå-i-byen-sted. Med fokus på cocktails - gerne i kander - og på specialøl fra Braunstein. På sigt er der planer om livemusik, i hvert fald hver fredag. Typisk i form af en m/k med guitar og sangstemme.

Fredag, lørdag og søndag er der åbent fra kl. 10 med særlig fokus på morgenmadsburgere, som Halifax med stor succes har lavet og solgt på Roskilde Festival, men aldrig før har inkorporeret i restauranterne.

I en tid med øget fokus på bæredygtighed, er Ulrich Dehler også ganske stolt af, at Halifax har et stort udvalg af hjemmelavede veganske bøffer på menuen, der gør, at man kan spise en burger med god samvittighed.

Og så hører det med til historien, at når varmen melder sig, bliver Halifax Burgers også et sted, hvor man kan slå sig ned og nyde en latte, en øl eller et glas vin, fortæller Ulrich Dehler. Som med vilje har fravalgt den store åbningsfestivitas, men bare stille og roligt har ladet Halifax Burgers komme i gang på byens i nyere tid mest omtalte restaurant-adresse.