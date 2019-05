Så er Eventyrløbet skudt i gang

Det var svært at holde varmen for de hundredvis af børn og voksne ledsagere i minutterne op til starten.

Men klokken 10.00 kunne de så begynde at løbe sig til varmen, da den 42. udgave af Eventyrløbet Kristi himmelfartsdag blev skudt i gang.

Små 17.000 deltagere er på forhånd tilmeldt det, der er Danmarks tredje største éndags-motionsløb kun overgået af Royal Run i henholdsvis København og Aarhus med kronprins Frederik - som godt nok lige har meldt afbud på grund af en diskusprolaps.

Men tilbage til Eventyrløbet, som også er én stor firmafest, og der bliver formentligt senere på dagen trængsel omkring den varme grill, når grillpølserne og fadølsanlægget er klar, for vejret er ikke med løbsarrangørerne Odense Gymnastikforening (OGF).

Et lavtryk passerer netop torsdag hen over Fyn og ventes at give regn både formiddag og eftermiddag.

Derfor er det også spændende, hvordan et 400 meter langt grusstykke på Langesøstien vil klare de mange tusinde løbere. I hvert fald kan løberne forvente pløre på skoene, og den tunge grussti vil sikkert for flere blive brugt for undskyldning resten af dagen for, hvorfor der ikke blev løbet en forventet tid.

Eventyrløbet betyder også, at flere veje omkring atletikstadion i Bolbro vil være spærret, så skal man i bil gennem Bolbro kan det frarådes at tage Rugårdsvej, fordi den er spærret. Benyt i stedet Middelfartvej.