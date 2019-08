SSP vil gerne have flere forældre til at engagere sig

Lene Nielsens søn var 13 år, da han begyndte at hænge ud inde i Munke Mose, hvor han næsten hver aften drak alkohol. Hun ville gerne have haft kontakt til de andre unges forældre, men det har ikke været muligt, fordi ingen arbejdede med gruppen. SSP vil imidlertid gerne understøtte flere forældrenetværk, siger leder. Foto: Nils Svalebøg

Hvorfor laver SSP ikke flere netværk mellem forældre, hvis børn er fanget i problemer, de selv har svært ved at overskue, spurgte en bekymret mor her i Stiftstidende. Det vil vi meget gerne, siger SSP, men det er langt fra alle, som er positive. Her er de tre typiske reaktioner:

- Hvis jeg skal holde lidt hånd i hanke med, hvor min søn er, kan jeg måske igennem en af de andre forældre finde ud af, hvor de unge opholder sig, hvis jeg ikke selv ved det eller kan få fat i ham. Men i dag er det ikke en mulighed, for jeg kender ikke de andre forældre og kan ikke komme i kontakt med dem.

Sådan fortalte en bekymret mor her i Stiftstidende søndag. Hun forstod ikke, hvorfor myndighederne ikke arbejdede mere systematisk med forældregruppen, for som hun sagde:

- Jeg ved godt, at nogle forældre har flere ressourcer end andre, men uanset hvad du er skabt af, vil du dine børn det bedste. Og derfor vil der være god mening i lave et netværk for at støtte hinanden og udveksle erfaringer i stedet for som nu, hvor vi ikke har noget sted at gå hen og bare bliver spillet ud mod hinanden.

SSP Odense vil hellere end gerne understøtte mere samarbejde mellem forældre, forklarer lederen, Tommy Holst, men det er ofte svært.

- Vi er ofte ude at løbe forældre op, men det er et hårdt arbejde, hvor vi får flere afvisninger end fremstrakte hænder. Derfor kan vi kun bifalde, at der nu er en forældre, som opfordrer til mere samarbejde, siger han.

Her er de tre typiske reaktioner, SSP møder fra forældrene:

1: Det vidste vi ikke En gruppe af forældre er ikke er helt klar over, hvad der foregår. Og i det øjeblik SSP henvender sig, får de en positiv modtagelse: - De siger typisk: Det var vi ikke klar over. Det vil vi gerne gå ind i og gøre noget ved, fortæller Tommy Holst. Nogle vil gerne samarbejde med andre forældre, andre vil helst klare det selv.

2: Har selv problemer Den næste gruppe ved godt, at der er noget galt. - Men forældrene her har det selv svært i livet og har derfor ikke ressourcer til også at tage sig af børnenes problemer, siger Tommy Holst.