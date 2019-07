SSP skifter strategi: Ny indsats skal bryde fødekæde til banderne

SSP Odense vil prøve med en ny tilgang for at stoppe fødekæden til de kriminelle bander. Her vil man tage fat i helt unge og arbejde med den gruppedynamik, der ellers holder dem sammen.

Størstedelen af bandemedlemmer i Odense er typisk unge mennesker. De bliver aktive omkring 17-18-års alderen og er ude af det igen, når de er blevet 23 år.

For at prøve at bryde den udvikling vil SSP Odense ændre sin strategi til arbejdet med de unge. Fokus bliver fremover at bryde fødekæden til banderne fremfor at arbejde med hardcore unge. Og derfor vil man arbejde med en gruppe af endnu yngre mennesker:

- Når vi ser på de unge, er der en lille gruppe, som er ganske belastede og har mange sigtelser for mere hård og personfarlig kriminalitet som eksempelvis vold, trusler og røverier. Her ser vi en vis sammenhæng til den hårde kerne af kriminelle bandemedlemmer. Det går ikke så godt for dem på flere områder, og deres omgangskreds er præget af en negativ gadekultur. Vi kender dem ret godt, og de er ofte kendetegnet ved, at man kan have gode snakke med dem en til en, men lige så snart de kommer tilbage til gruppen, er der noget, som trækker negativt i dem. Her er vi nået så langt, vi kan med de normale indsatser, siger leder af SSP Odense, Tommy Holst.

Derfor vil SSP Odense fremover i højere grad prøve at arbejde med gruppedynamikkerne. Og selv om det er en enorm vanskelig opgave at gå til - et langt sejt træk, som Tommy Holst kalder strategien.