SSP-chef giver mor ret i kritik: Vi vil være mere på gaden fremover

Leder af SSP Odense, Tommy Holst: - Vi har indset, at der er en gruppe af unge, der profiterer af at møde for eksempel SSP-medarbejdere. Derfor har vi besluttet at tilrettelægge vores arbejde anderledes, så fra 1. maj er vi igen begyndt at have medarbejdere på gaden om aftenen og i weekenden, siger han. Arkivfoto: Simon Læssøe / Ritzau Scanpix.

SSP prioriterer ikke at være ude blandt de unge om aftenen, men hvem skal så, spurgte en bekymret mor til en teenager med problemer her i Stiftstidende. - Det skal vi, siger SSP-chef Tommy Holst nu og tiløjer: - Vi har selv lagt mærke til de problemer, det giver, og har derfor netop ændret praksis.

Hvis ikke SSP prioriterer at være ude blandt de unge om aftenen, hvem skal så? Sådan lød et af flere spørgsmål fra en bekymret mor til en 15-årig dreng med flere skoleskift bag sig - en dreng, som ofte ikke kommer hjem før meget sent om natten, og sjældent går i skole. Hun har i to år stået på sidelinjen og blevet mere og mere frustreret over, hvad hun har set. SSP er et kommunalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi med det formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge, og chef for SSP Odense, Tommy Holst, forstår godt morens frustrationer. Han roser tilmed Lene Nielsen, som hun bliver kaldt i artiklen, for en god konstruktiv kritik, som han i store dele er enig i: - Det er rigtigt, at SSP Odense ikke har haft gadeplansmedarbejdere ude blandt de unge i byrummet siden 2013, men det er faktisk lige blevet lavet om her fra 1. maj. Vi har nemlig også selv lagt mærke til de pointer, hun kommer med, og har indset, at der er en gruppe af unge, der profiterer af at møde for eksempel SSP-medarbejdere. Derfor har vi også besluttet at tilrettelægge vores arbejde anderledes, og det håber vi, at man snart kan se nogle positive konsekvenser af, siger han.

Ikke ude om natten Lene Nielsen peger i artiklen på, at SSP kunne få nogle bedre resultater med de unge ved at arbejde om natten i stedet for om dagen: - Hæng ud med de unge og påvirk dem over tid til at komme hjem. Jeg er med på, at det koster noget mere at have folk gående ude om natten end om dagen, men til gengæld tror jeg, effekten også vil være så meget større, siger hun i artiklen fra søndag. Men helt så radikalt vil Tommy Holst ikke være: - Fra 1. maj er vi igen ude om aftenen og i weekenderne, men ikke om natten. Det kunne vi godt være, men vores arbejde bygger meget på det, vi møder og ser. Vores indsats skal være tilrettelagt sådan, at vi får mest muligt ud af den. Og i den forbindelse er det relevant at spørge: Hvornår er der tale om almindelig ungeadfærd, hvor de "bare" fylder lidt meget og eksperimentere med det at være ung på vej til at blive voksen. Og hvornår er der tale om kriminel eller meget bekymrende social adfærd? Heldigvis er der klart mest af den "almindelige" ungeadfærd og ikke så meget af den problematiske, alvorlige adfærd. Så at sætte kommunale gadeplansmedarbejdere til at arbejde om natten, ville være forkert brug af vores ressourcer, mener han.

Vil arbejde mere med gruppen Et central punkt i Lene Nielsens kritik af den kommunale indsats, også SSP's arbejde, er, at man udelukkende har fokus på den enkelte og ikke den gruppe, han hænger ud med. - Unge lader sig socialisere af deres egne relationer. Og de relationer er meget stærkere hos unge, der er lidt på kant. Hvorfor tager det sociale arbejde i kommunen så ikke udgangspunkt i de relationer? Der er nogle mønstre i sådan en gruppe og også social kontrol, som fastholder dem i en forkert retning, sagde hun blandt andet. Og den kritik er Tommy Holst til dels enig i. - Vi har i bestyrelsen i SSP Odense i noget tid diskuteret, hvordan vi får kombineret det individuelle med det grupperelaterede. Fremadrettet ønsker vi at have en langt mere gruppeorienteret indsats blandt vores gadeplanmedarbejdere, og det er vi også begyndt med her 1. maj. Så du kan sige, at vi er i fuld gang med at forandre vores tilgang til de nogle af ting, moren i artiklen efterlyser, siger han. Tommy Holst opfordrer ved samme lejlighed Lene Nielsen - og andre forældre - til at henvende sig direkte til SSP, hvis de føler, de har brug for konkret støtte til en sag. - Det er ikke altid, vi kender de her sager, før vi er relativt langt henne i et problematisk forløb. Vi vil gerne have mulighed for at få fat endnu tidligere, og her kan en mors bekymringer være et godt udgangspunkt for en snak, siger han.