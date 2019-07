Arbejdet med at forebygge, at unge bliver kriminelle, har lidt under, at nogle medarbejdere er blevet brugt mere som vagter end tillidspersoner, mener lederen af SSP Odense, Tommy Holst. Han varsler en kursændring i forbindelse med, at alle medarbejdere samles i Børn- og Ungeforvaltningen.

Nogle unge er uimodtagelige over for kriminalitetsforebyggende arbejde. De laver så meget ballade og uro, at det reelt er politiet eller særlige vagter, som må sørge for at opretholde ro og orden - det kan aldrig blive en opgave for kommunens opsøgende gadeplansmedarbejdere.

Meldingen kommer fra Tommy Holst, leder af SSP Odense - et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge - efter at SSP nu har overtaget hele ansvaret for den såkaldte "trygheds- og gadeplansindsats".

I SSP Odenses årsrapport kan man således læse, at:

- Indsatsen i Tryghed og Gadeplan har i situationer været brugt som en art "kommunalt vagtværn", hvilket fagligt set har haft en direkte skadelig effekt på det kriminalitetsforebyggende arbejde.