SDU-Forsker: Droner i sværme på tusinder kan orkestrere massedrab

Det er ikke kun stater, der har fået øjnene op for brug af droner. Også folk med terrorelationer har set muligheder i at angribe fra luften. I december stod ejerne af en butik i Fredensgade i København frem og fortalte, hvordan de hjalp PET til at optrevle et formodet terrornetværk, der ville købe dyre droner i butikken. Efter indslaget kastede ukendte gerningsmænd sten mod butiksruderne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix