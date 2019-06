S vil fortsætte opsparing: Letbaner er fremtidens transportform

Socialdemokraterne afviser fuldstændig V's ønske om at bremse opsparingen til letbanens etape to. I stedet vil partiet presse hårdt for at opnå et tilskud fra staten.

Venstres udmelding om, at partiet ønsker at stoppe med at spare op til letbanens etape to - og i det hele taget skrinlægge enhver tanke om mere letbane til efter år 2030 - ændrer intet for Socialdemokratiet.

Det fastslår S-gruppeformand Anders W. Berthelsen.

- Vi er enige i, der vil ske en teknologisk udvikling, men der vil stadig være brug for kollektiv transport. Og vi mener, letbaner er fremtidens transportform, siger han og tilføjer:

- Biltrafikken vokser og vokser. I Odense med cirka 1000 biler om året, og det er vores by slet ikke gearet til at håndtere. Der er allerede visse steder i byen problemer med fremkommelighed og parkering i de nære bykvarterer. Vi mener, svaret er at styrke den kollektive transport.

Socialdemokraterne vil derfor lade opsparingen til etape to af Odenses letbane fortsætte som hidtil, fastslår han. Og udsigten til en rød regering med fokus på bæredygtighed og miljørigtige løsninger er set med S-øjne kun yderligere et argument for at fortsætte processen frem mod etape to af letbanen.

- Vi får en regering nu, der om noget har talt om bæredygtighed i valgkampen. Derfor forventer vi selvfølgelig, at den vil være lydhør overfor, at vi i Odense forholdsvis hurtigt får lavet etape to, siger han.

Gruppeformanden for borgmesterpartiet har ikke de store kommentarer til, at Venstre vil droppe opsparingen til letbanen.

- Det skal jeg ikke blande mig i. Det må de selv stå inde for, siger han.

En endelig beslutning at opføre letbanens etape to er ikke truffet endnu, og der foreligger på nuværende intet tilsagn om at yde et statstilskud.