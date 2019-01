- Facaden fremtræder med ret lidt variation mod Rugårdsvej og Åløkke Allé og kommer til at virke lidt ?kasseagtig? og uden detaljer, vurderer By- og Kulturforvaltningen. Alligevel har et flertal bestående af S og EL godkendt at støtte byggeriet med 500.000 kroner, så det kan gennemføres. Illustration: FAB

Et nyt alment boligprojekt på hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke Allé møder ingen ros for sin arkitektur. Selv S-politiker, der har sagt ja til projektet, kalder det "tæt på bundgrænsen".

84 boliger er snart på vej i et nyt alment boligbyggeri i udkanten af Odenses bymidte, nærmere bestemt på hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke Allé, hvor der i dag er en større parkeringsplads. Det er Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der står bag byggeriet, men projektet får langt fra topkarakter for sit arkitektoniske udtryk. By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) mener decideret, at byggeriet strider mod de vedtagne principper for kvalitet i byggeriet i Odense, som hele byrådet enedes om i forbindelse med den seneste kommuneplan. Især fordi der i byggeriet indgår en svalegang, som Odense Kommune som udgangspunkt helst ikke ser, fordi det blandt andet medfører dårligere lysindfald i lejlighederne. Men også fordi parkering ikke er planlagt under jorden, men i en p-etage over jorden, hvilket også begrænser lysindfaldet i lejlighederne i stueetagen. Heller ikke dette er i tråd med de vedtagne principper, påpeger rådmanden. - Jeg troede, vi politisk var enige om, at nu hæver vi barren for de krav, vi stiller, fordi kvalitet i byggeriet betyder noget. Jeg må konstatere, at flertallet åbenbart synes, at når det gælder billigt alment boligbyggeri, er det ok at gå på kompromis med de principper om kvalitet, vi i fællesskab har sagt ja til, lyder kritikken fra Jane Jegind.

- Jeg må da også være ærlig og sige, at vi sagtens kan se nogle vanskeligheder ved byggeriet. Men når der ikke er penge til mere, må vi erkende, at sådan må det være, siger Anders W. Berthelsen (S) om de almene boliger, der er på vej på hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke Allé. Arkivfoto: Michael Bager

Kasseagtigt og med dårligt lysindfald Også By- og Kulturudvalgets embedsfolk har haft store betænkeligheder ved byggeriet. Derfor har forvaltningens anbefaling til politikerne i By- og Kulturudvalget været at sige nej til at give det nødvendige offentlige tilskud på 500.000 kroner fra kommunekassen, så det støttede byggeri kunne gennemføres. Facaden virker "kasseagtig", har forvaltningen påpeget, ligesom der er bekymring omring, at parkeringsetagen - for at gøre byggeriet billigere - ikke er placeret under jorden. Det betyder ifølge forvaltningens embedsfolk, at lejlighederne i stueetagen får dårligt lysindfald. Men advarslerne har et politisk flertal valgt ikke at lytte til.

S erkender: Ikke optimalt Når FAB-boligerne trods kritikken af arkitekturen alligevel er på vej til at blive til noget, skyldes det nemlig, at et flertal bestående af Enhedslisten og Socialdemokratiet kort før årsskiftet besluttede at bidrage med de 500.000 kroner fra Odense Kommune, som projektets realisering var afhængig af. Venstre og Konservative var imod. Socialdemokraternes udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen stemte for, men han erkender, at byggeriet ikke er optimalt set ud fra en arkitektonisk betragtning. Han glæder sig over udsigten til nye, billige almene boliger tæt ved centrum, og han påpeger, at de i udgangspunktet uønskede svalegange er placeret ind mod bygningens gård, så de ikke bliver synlige fra gaden. Men, siger han samtidig: - Jeg må da også være ærlig og sige, at vi sagtens kan se nogle vanskeligheder ved byggeriet. De (FAB, red.) har haft svært ved at få det løst på den helt optimale måde. Vi havde været gladere, hvis man kunne undgå den forhøjede parkeringskælder. Men når der ikke er penge til mere, må vi erkende, at sådan må det være. S-politikeren kalder det et "ikke 100 procent optimalt" byggeri. - Det ligger måske på 80 procent, siger han, men fastholder dog også, at byggeriet rummer visse kvaliteter - f.eks. at det opføres med røde mursten. - Det er trods alt ikke hvid beton, konstaterer Anders W. Berthelsen med henvisning til den debat, der kørte en stor del af 2018, hvor netop Odenses mange nyere byggerier opført i hvid beton blev kritiseret fra flere sider.

Det var sidste chance Når Anders W. Berthelsen og hans parti alligevel endte med at sige ja til at støtte byggeriet på trods af betænkeligheder omkring arkitekturen, skyldes det ikke mindst ønsket om at få fingre i de såkaldte topartsmidler. Kort fortalt er det er statsligt bidrag til alment byggeri fra en pulje, som blev afsat i 2016. Men for at de cirka otte-ni millioner kroner, der er afsat til projektet, kan ende i Odense, skulle projektet godkendes inden årets udgang. - Det ville være ærgerligt, hvis de cirka otte-ni millioner kroner, staten giver, skulle gå tabt. Det var sket hvis ikke, vi fik det gennemført nu, siger han.

Efterlyser klart svar Rådmand Jane Jegind mener, at flertallets ja til FAB-byggeriet kan få negative konsekvenser, når Odense Kommune i fremtiden sidder over for investorer, der ønsker at bygge i byen. - Hvordan skal vi med troværdighed kunne stille arkitektoniske krav til dem, når vi siger ja til det her projekt, påpeger hun. Hun havde derfor hellere sagt nej, selv om topartsmidlerne ville være gået til spilde. Er det ikke trist for Odense, hvis pengene fra topartsmidlerne ikke bliver investeret i byen? - Sådan er det nogle gange. Det koster at have principper. På den her måde, hvor flertallet siger ja til noget, der ikke lever op til de vores fælles vedtagne principper for kvalitet i byggeriet, sætter flertallet i realiteten vores principper til salg, mener Jane Jegind. Hun efterlyser, at Socialdemokratiet må melde klart ud, om de prioriterer billige almene boliger i centrum over arkitektonisk kvalitet. - Så må de sige det højt og tydeligt, at de alligevel ikke sætter de arkitektoniske standarder så højt, når det kommer til stykket, lyder det fra rådmanden.

Tæt på bundgrænsen Anders W. Berthelsen vil ikke give et klart svar på, om S er mest til billige boliger eller arkitektonisk kvalitet. - Jeg synes ikke, man kan sige det fuldstændig entydigt. Det afhænger af placeringen i byen, siger han og fortsætter: - Nogle gange kan man godt leve med et lidt lavere niveau, mens man andre gange skal op på et højere niveau. Men selvfølgelig skal der være en bundgrænse, og den synes jeg heller ikke, vi er kommet under her. Det ligger tæt på bundgrænsen, men vi er ikke kommet under den bundgrænse, vi kan stå inde for.