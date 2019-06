S om nyt spareforslag: - Konsekvenserne er mindre forfærdelige

S og K fremlagde 4. juni i Fyens Stiftstidende en liste (se faktaboks) over ting på by- og kulturområdet, I ønsker skal bestå efter besparelserne. Gælder den liste stadig efter udvalgsmødet tirsdag?

- Ja.

Uændret?

- Der kan godt komme nogle ændringer. Vi vil prøve at arbejde lidt i, om der kunne være nogle private aktører, som f.eks. vil gå med ind i at arrangere julemarked eller torsdagskoncerter. Det er vi helt åbne overfor.

Men garanterer du, at de her ting på listen ikke forsvinder?

- Indtil videre sikrer vi, at de ting, du oplister, fortsætter.

Men der skal stadig spares 79 mio. kr. Så hvad vil I så skære ned på?

- Nu skal det i medarbejderhøring, og det er vi nødt til at respektere. Men jeg kan godt give et enkelt eksempel. På biblioteksområdet har vi sagt klart, at vi ikke ønsker filialer nedlagt ude i lokalsamfundene. Men vi vil gerne se på andre besparelser på biblioteksområdet.

Men hvis ikke via filiallukninger, hvordan så?

- Det ved vi ikke endnu, for forvaltningen har fået til opgave at se på, hvordan vi får det stykket sammen. Og det er vi nødt til at vente på.

Du vil ikke konkret nævne flere af de ting, der står i jeres sparekatalog?

- Nej, ikke på nuværende tidspunkt.

Hvorfor er listen hemmelig?

- Fordi vi er forpligtiget til at høre medarbejderne først, og det er helt fornuftigt.

Kan medarbejderne ikke høres, selv om forslagene er lagt åbent frem?

- Det er fuldstændig normal procedure. Vi kan jo ikke være sikre på, det 100 procent bliver sådan, som vi har ønsket, når forvaltningen præsenterer det nye forslag til besparelser på By- og Kulturudvalgsmødet den 25. juni. Derfor vil det være tosset, hvis vi går ud med noget nu, som så sidenhen viser sig at være anderledes, når vi når frem til udvalgsmødet.

Er det omvendt ikke tosset, at alle indenfor by- og kulturområdet indtil da skal være nervøse?

- Selvfølgelig er der stor spænding omkring det her. Det kan jeg godt forstå. Der er bare nogle andre hensyn at tage, og vi vil gerne have, at det, der bliver lagt frem, er det endelige og fuldstændige katalog.

Helt overordnet: Hvordan bliver by- og kulturlivet i Odense, når de her besparelser er gennemført?

- Man kan ikke spare 79 mio. kr., uden det kan mærkes. Vi vil bare gerne gennemføre det på en mere skånsom måde end det, der var lagt op til i forvaltningens første forslag.

Odense har de senere år brugt kultur som generator for vækst og for at øge skattegrundlaget. Kan de her besparelser ikke komme til betyde mindre vækst og mindre skattegrundlag og dermed også på sigt færre penge til velfærd?

- Det er et aspekt, vi har haft med i overvejelserne. Hvis vi havde lukket nogle af de ting, odenseanerne har reageret voldsomt på, helt ned, ville vi i højere grad blive en mere kulturfattig by. Mange ville så med rette mene, at Odense ville være på vej tilbage til at blive en kedelig by, som mange mente, den var for 20-30 år siden. Derfor peger vi også på nogle andre besparelser.

I har altså fundet en måde at spare 79 mio. kr. på, uden at byen bliver fattigere på kultur og byliv?

- Nej, selvfølgelig kommer man til at mærke det. Men konsekvenserne er mindre forfærdelige end i det oprindelige forslag, hvor man decideret ville have fjernet institutioner i vores by.