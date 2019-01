S går til modangreb på konservativ: Han har ikke bidraget med noget konstruktivt

Der er kun ét byrådsmedlem, der ikke kan samarbejde, og det er Tommy Hummelmose (K), siger to ledende socialdemokrater som reaktion på Hummelmoses udmelding om, at byrådet har problemer. - En uværdig panikreaktion, kalder Tommy Hummelmose kritikken.

- Vi har et alvorligt problem i byrådet. Sådan lød det mandag fra Konservatives Tommy Hummelmose, der savner politiske diskussioner i byrådssalen og et væsentligt bedre samarbejdsklima, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ikke "manipulerer og med forskellige juridiske finurlige greb forsøger at lægge de politiske forslag i en syltekrukke". Og det provokerer Socialdemokratiets politiske ordfører Tim Vermund og gruppeformand Anders W. Berthelsen: - Det skriger til himlen, at det lige er Tommy Hummelmose, der kommer med den opsang, når han ikke har bidraget med noget konstruktivt i sin tid som byrådsmedlem. Vi er 28 byrådsmedlemmer, der godt kan samarbejde - og et, der ikke kan. Et eksempel på netop det er onsdagens byrådsmøde, mener Vermund og Berthelsen, hvor Tommy Hummelmose sammen med Venstres Jane Jegind med adskillige og vedholdende spørgsmål om processer og procedurer var med til at trække mødet ud og ind i en hård tone. - Tommy Hummelmose har efter sin indtræden i byrådet kun bidraget negativt med indholdsløse procesdiskussioner, evindelige personangreb og tilsvininger af byrådskolleger på Facebook, synes Tim Vermund. - Vi taler om en politiker, der på byrådsmødet i onsdags havde otte indlæg om proces og et enkelt med lidt politisk indhold. Hummelmose har den tilgang til politik, at andre skal tabe, for at han kan vinde. Og det er vi ikke vant til fra den konservative gruppe. Og Jeginds rolle? - Vi har en anderledes opfattelse af, at Jane Jegind faktisk lytter. Fra Tommy Hummelmose oplever vi det mere som en strategi, at han forsøger at fange borgmesteren i en fodfejl i proces-spørgsmål, siger Tim Vermund Det kunne også være jer, der er lidt fintfølende? - Man skal tolerere meget som politiker, men der er en grænse. Det skal ikke være perfidt, understreger Anders W. Berthelsen.

Sammen med Socialdemokratiets politiske ordfører Tim Vermund kritiserer partiets gruppeformand Anders W. Berthelsen (billedet) nu Tommy Hummelmose (K) for at være den primære årsag til den hårde tone og skænderierne i byrådssalen. Arkivfoto: Michael Bager

Ingen boksekamp De to socialdemokrater fremhæver igen - ligesom Peter Rahbæk Juel gjorde det i byrådssalen onsdag og i avisen søndag - at partiet deler ønsket om politiske debatter på byrådets møder, men at det skal ske på en bund af fakta og embedsfolkenes faglige behandling af de politiske forslag. Og at de forslag derfor skal forbi udvalgsmøderne i for eksempel By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, inden der tages en endelig beslutning i byrådet. - Byrådsmøderne skal ikke være nogen cirkusforestilling eller boksekamp, siger Anders W. Berthelsen. - Og det vil da være et demokratisk problem, hvis idéerne ikke er blevet kvalificeret fagligt, inden vi træffer en beslutning. Tommy Hummelmose har kritiseret, at Rahbæk Juel med såkaldte resolutionstekster lavede politiske tilføjelser til de fire partiforslag, der onsdag blev lagt frem om digehjælp, borgerrådgiver, børnefattigdomsgrænse og private dagtilbud. Men det blev kun gjort for at sikre et flertal for at sende forslagene videre til behandling i udvalgene, fastholder Tim Vermund og Anders W. Berthelsen. - Og forslagene kommer jo tilbage i byrådet, hvor den politiske debat så kan tages. Men til den tid har partierne jo allerede taget stilling til sagen i udvalgene - hvad er der så på spil på byrådsmøderne? - Politik er ikke kun for og imod. Og jeg nægter at tage stilling til en sag, der ikke er ordentligt belyst, siger Tim Vermund, der håber, "at Konservative vil reflektere over, om de fortsat vil ødelægge samarbejdet". Hvad vil I selv gøre? - Vi reflekterer meget over, hvad vi siger i salen. Så der er slet ikke noget, I skal eller vil ændre? - Måske kan vi blive bedre til at tale sammen inden byrådsmøderne og for eksempel afklare de juridiske spørgsmål på forhånd, foreslår Vermund.

Lige i skudlinjen Hos Konservative kalder Tommy Hummelmose det en panikreaktion, at socialdemokraterne udpeger ham som byrådets primære problem. - Jeg ved, der er andre med samme oplevelse som mig, og at de skyder på mig som budbringeren og et-årigt byrådsmedlem er en uværdig måde at forsøge at begrænse diskussionen på, mener han. - Jeg er udmærket klar over, jeg stiller mig selv i skudlinjen, og ingen er fejlfri, men første skridt er at blive enige om, at vi har en udfordring, opfordrer han. Hummelmose håber, at det gruppeformandsmøde, Peter Rahbæk Juel har lovet at indkalde til, kan være rammen om at komme videre. - Jeg savner, at borgmesteren udviser lidt mere ydmyghed og siger, vi i fællesskab kan gøre det her bedre. Det håber jeg, vi kan blive enige om. Hvad kan du selv gøre bedre? - Jeg kan lytte og være mere imødekommende over for den måde, de andre ser tingene på. Men det skal være gensidigt. Og der skal to til en tango.